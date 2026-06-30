Fernando Ortiz revela cómo quedó Felipe Raipán tras expulsión en Colo Colo: “Recién estaba…”

El técnico de Colo Colo reveló cómo quedó el juvenil albo tras durar menos de 5 minutos en cancha por ver la tarjeta roja.

Colo Colo no tuvo mayores problemas para derrotar a Unión Española el día de ayer y lo hizo por 3-0, en donde Maximiliano Romero brilló con luces propias y anotó dos goles que aportaron al triunfo albo en Independencia.

En el segundo tiempo y con el compromiso absolutamente resuelto, Fernando Ortiz mandó al campo de juego a Felipe Raipán, quien había sido el héroe en el partido ante O’Higgins de la semana pasada.

Lamentablemente para el juvenil albo, duró menos de 5 minutos en cancha: una fuerte entrada le valió la tarjeta roja directa y Fernando Ortiz contó en zona mixta lo devastado que quedó el jugador tras ser expulsado.

Raipán fue expulsado por dura acción. | Foto: Photosport

“Son situaciones de jóvenes, seguro quería llegar a una pelota, el destiempo y el campo de juego rápido… Recién estaba llorando”, aseguró el DT albo tras ser consultado por la nueva joya que tiene el Cacique entre sus manos.

En esa línea, complementa diciendo que “Son situaciones de juventud donde él tiene que aprender y la experiencia de jugar le va decir cuándo ir y cuándo no, pero tiene el respaldo mío, de los jugadores y el apoyo que es lo importante”.

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Así las cosas, hay que ver si le dan más de un partido a Felipe Raipán en Copa Chile, pero lo único cierto es que no dirá presente este jueves cuando Colo Colo tenga que visitar a O’Higgins en Rancagua.

En síntesis

Colo Colo venció 3-0 a Unión Española con dos goles de Maximiliano Romero.

El entrenador Fernando Ortiz respaldó al juvenil Felipe Raipán tras salir expulsado por roja.

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