La dura sanción que recibió el joven atacante de Colo Colo, Felipe Raipán tras su expulsión ante Unión Española.

Colo Colo obtuvo una importante victoria dentro de la Copa Chile, en donde los ‘Albos’ vencieron por 3-0 a Unión Española en condición de visitante y quedaron a un paso de lograr su clasificación a la próxima ronda.

Lamentablemente, para los dirigidos por Fernando Ortiz no todo fue felicidad tras lo que fue la expulsión que sufrió el joven atacante Felipe Raipán, la que dejó una cuota de amargura en el plantel albo.

El joven delantero de Colo Colo vivía días soñados tras lo que fue su primer gol en el profesionalismo ante O’Higgins de Rancagua, pero en esta oportunidad, sufrió su primer traspié en su carrera con esta tarjeta roja, la que le significó un duro castigo.

El duro castigo a Raipán

Raipán sufrió un duro castigo | Foto: Photosport

En las últimas horas, el Tribunal de Disciplina sesionó tras lo que fue esta fecha de la Copa Chile, en la que sorprendieron con su castigo a Felipe Raipán tras su infracción.

Desde el Tribunal le dieron dos fechas de castigo al jugador de Colo Colo tras su expulsión ante Unión Española, por lo que se perderá los próximos dos duelos del ‘Cacique’ ante O’Higgins de Rancagua y Recoleta.

Publicidad

De esta forma se pone punto final a lo que fue esta expulsión de Felipe Raipán, quien deberá quedar fuera de dos partidos de Copa Chile, lo que era un buen escenario para que el joven atacante siguiera mostrando sus primeras armas.