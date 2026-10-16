Ex Colo Colo sufre ataque en Colombia: vandalizan su auto y dejan amenazante mensaje

El jugador con pasado en Colo Colo que hoy vive un delicado momento en Colombia.

El delantero paraguayo, Guillermo Paiva hoy en día vive un complejo momento dentro del fútbol colombiano defendiendo la camiseta del Junior de Barranquilla, en donde en las últimas horas fue víctima de un inesperado ataque.

El ex jugador de Colo Colo es hoy uno de los grandes apuntados por parte del conjunto colombiano por lo que ha sido el bajo rendimiento de su equipo en esta segunda parte del año.

La escuadra ‘Rojiblanca’ igualó a un tanto ante Deportivo Pereira, resultado que lo dejó sin chances de poder decir presente en los cuadrangulares de semifinales del fútbol colombiano.

Los malos resultados del Junior de Barranquilla, desataron la violenta reacción de sus fanáticos, quienes se acercaron a las instalaciones del club para amedrentar a sus jugadores y uno de los principales afectados fue el ex Colo Colo, Guillermo Paiva.

Paiva vive un complejo momento en Colombia | Foto: Instagram

Algunos de los hinchas del conjunto del ‘Tiburón’ vandalizaron el auto del ex atacante del ‘Cacique’ y se acercaron para increparlo en las afueras del recinto de Junior, situación que generó bastante preocupación.

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El ex jugador de Colo Colo no fue el único que sufrió de estos ataques, ya que su compañero Jesús Rivas también terminó con su vehículo dañado, mientras que el acceso a la sede del conjunto colombiano apareción un mensaje intimidatoria dirigido al equipo.

Ante esta situación, el delantero paraguayo deberá analizar lo que podría ser su futuro dentro de Junior de Barranquilla, club con el que tiene contrato hasta finales del 2028.

Agarraron el carro de Paiva y Rivas a la salida del entrenamiento. @HablaDeportes Se complicó la cosa en Junior. https://t.co/0t7npJ2YQo — JuanSalvadorB (@JuanSalvadorB) October 15, 2026