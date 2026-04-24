En la antesala del duelo entre Colo Colo y Universidad de Concepción, el técnico Fernando Ortiz tomó una decisión clave tras la lesión de Fernando De Paul: apostar por los jóvenes arqueros del plantel. Y parece que no solo para este encuentro, sino también para el resto de la temporada.

“Quiero dejar en claro que no voy a buscar ningún jugador que esté libre o que se haya hablado, yo confío al 100% en los chicos que están en la plantilla”, señaló el “Tano”, descartando de plano la llegada de un refuerzo pese a la contingencia en el arco.

El DT además recordó que, en su momento, sí había solicitado competencia para De Paul, pero que hoy el escenario es distinto: “Cuando yo me manifesté de que se necesitaba un portero más, era para lograr una competencia con Fernando”.

“Desde el momento que decidimos no incorporar un arquero, yo tengo al 100% confianza en los dos chicos que pelean por el puesto del domingo”, afirmó, en referencia a Eduardo Villanueva y Gabriel Maureira.

Gualberto Jara respalda la decisión: “Es una buena noticia para la proyección de los jóvenes”

Desde la vereda externa, el ex DT albo Gualberto Jara valoró la postura de Fernando Ortiz, destacando que no es una decisión habitual en técnicos extranjeros.

“No es común en la mayoría de los técnicos extranjeros que se jueguen por los jóvenes, por la urgencia, por la presión. Entonces, bueno, esa es una buena noticia para la institución y sobre todo para la proyección de los jóvenes”, comentó en diálogo con BOLAVIP.

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Gualberto Jara aplaude la medida que tomó Fernando Ortiz en el arco de Colo Colo. (Foto: Photosport)

Eso sí, también advirtió sobre el riesgo que implica: “Bueno, sí, también es peligroso, por el hecho de que es Colo Colo, pero también hay un seguimiento de los jóvenes, de su proyección, y yo creo que ahí también hay una convicción de que tal arquero puede tener la oportunidad y sacarlo adelante”.

Así, el Popular enfrentará un desafío importante este domingo con una apuesta clara, depositando confianza en sus jóvenes talentos para defender el arco en un momento clave de la temporada.

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DATOS CLAVE

Fernando Ortiz descartó fichar refuerzos tras la lesión del portero titular Fernando De Paul.

Los juveniles Eduardo Villanueva y Gabriel Maureira competirán por la titularidad en el arco.

El exentrenador Gualberto Jara respaldó la decisión de proyectar jóvenes talentos en Colo Colo.