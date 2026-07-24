Este viernes se confirmó el fichaje de Vozinha en Colo Colo, donde el Cacique da el gran golpe al mercado de invierno, a nivel nacional e internacional.

En Colo Colo acaban de dar el gran golpe al mercado de fichajes de invierno, quedándose con la gran revelación del Mundial 2026, que fue el arquero Vozinha de Cabo Verde.

El portero de 40 años aceptó la oferta del cuadro popular, lo que fue confirmado por el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, y también fue anunciado en las redes sociales del club.

Esta será la primera experiencia del golero en el fútbol sudamericano, pues hasta ahora solo se había desempeñado en África y Europa. Su último equipo fue el GD Chaves de Portugal.

¿Cuándo llega Vozinha a Chile?

La noticia rápidamente ha dado la vuelta al mundo y ahora los hinchas albos están expectantes a su llegada al país, la que será en los próximos días, pues en estos momentos el guardameta se encuentra descansando en la isla de São Vicente en Cabo Verde.

Así lo adelantó este viernes el propio Mosa, en la previa del partido entre Colo Colo y Deportes Limache por la Liga de Primera: “En los próximos días va a viajar a Chile, se va a someter a los exámenes de rigor como corresponde y después será presentado aquí en el Estadio Monumental”.

Mientras que el reconocido periodista Fabrizio Romano, experto en mercado de pases, entregó más detalles al respecto, informando que el viaje de Vozinha a Santiago será a inicios de la próxima semana.

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“Se ha llegado a un acuerdo con Vozinha para volar a principios de la próxima semana a Chile y convertirse en el nuevo portero de Colo Colo”, publicó en Instagram.

Captura de la publicación de Fabrizio Romano en Instagram.

En síntesis

Colo Colo fichó al arquero de Cabo Verde, Vozinha .

fichó al arquero de Cabo Verde, . Aníbal Mosa confirmó que el golero de 40 años llegará al Estadio Monumental .

confirmó que el golero de llegará al . Fabrizio Romano indicó que el viaje será a principios de la próxima semana.