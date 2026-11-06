Marcelo Barticciotto sorprende con una potente petición a Colo Colo por el futuro de Arturo Vidal

Colo Colo está hoy en día a un paso de poder conseguir el título dentro de la Liga de Primera y aquello, sin duda ya lo hace pensar en lo que será el 2027, en donde el ‘Cacique’ tiene muchos temas que resolver por el caso de las renovaciones.

En lo que será esta misión, el ídolo del ‘Popular’, Marcelo Barticciotto ocupó su espacio en Radio Cooperativa para dejar un importante mensaje por el futuro de Arturo Vidal, el que sabe que debe ser un tema prioritario de cara al 2027.

“El caso Vidal es aparte, es un caso especial, estamos hablando del jugador más importante del club, por presencia, nombre, trayectoria y un montón de cosas más, entonces se lo debe tratar como tal“, parte señalando Barticciotto.

Siendo más claro, el ‘Barti’ dejó en claro que en Colo Colo deben buscar sí o sí la renovación de Arturo Vidal para la próxima temporada y que deberán llegar a un acuerdo de lo económico y años, para seguir en competencia.

Barticciotto pide la continuidad de Vidal | Foto: Photosport

“Merece que le renueven, las condiciones económicas y la duración del contrato las verán el Gerente Técnico y el presidente, quizás en eso puede existir una traba, pero hay que intentarlo”, declaró.

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Barticciotto y sus dudas por Pastrán y Romero

Concluyendo, Barticciotto dejó muchas dudas por lo que puede ser el futuro de Lautaro Pastrán y Maximiliano Romero, en la que indica que el precio de ambos jugadores es muy elevedo para poder conseguir su continuidad y además, no se han podido consolidar como jugadores titulares en Colo Colo.

“Pareciera ser que los casos de Pastrán y Romero son los más complicados, no es poco el dinero que hay que invertir para retenerlos y tampoco han sido titulares indiscutidos”, cerró.