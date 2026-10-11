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Liga de Primera

Fernando Ortiz defiende a criticado jugador de Colo Colo tras dura goleada: “No tiene la culpa”

El entrenador albo exculpó a uno de los jugadores más criticados de Colo Colo tras la abultada goleada sufrida ante Coquimbo Unido.

Ortiz mandó fuerte mensaje tras la abultada goleada que sufrió Colo Colo.
© PhotosportOrtiz mandó fuerte mensaje tras la abultada goleada que sufrió Colo Colo.

Colo Colo sufrió un duro golpe en la fecha 24 de la Liga de Primera tras caer 5-2 ante Coquimbo Unido. Luego de la abultada goleada en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, el entrenador Fernando Ortiz reconoció el bajo rendimiento de su equipo y admitió la superioridad del conjunto pirata.

“En líneas generales es un partido malo, hay que reconocerlo, el rival fue mejor. Fuimos superados y no entramos nunca en ritmo de juego. Estamos con bronca y dolor igual que la hinchada, a nadie le gusta perder”, expresó el ‘Tano’ tras el compromiso.

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Fernando Ortiz defendió a Gabriel Maureira en Colo Colo

Una de las decisiones que generó atención fue la inclusión de Gabriel Maureira en el arco, pese a que el portero venía sin jugar debido a una lesión. Consultado por su elección por sobre Eduardo Villanueva, Ortiz defendió su determinación y destacó el trabajo que había observado durante los entrenamientos.

“Son decisiones y competencia. A mí me llamó la atención el trabajo que Gabriel venía realizando todos estos días que no era convocado o iniciado como titular”, explicó el DT argentino, quien también descartó responsabilizar al guardameta por los cinco goles recibidos.

“Gabriel no tiene la culpa, solamente el equipo no funcionó. Respecto a Sosa, lo veía bien durante la semana y necesitaba tener fútbol y continuidad”, agregó, refiriéndose también a la decisión de darle minutos al defensor.

Con seis fechas todavía por disputar en la Liga de Primera, el entrenador albo pidió evitar las responsabilidades individuales y llamó a dar vuelta la página: “Si pierde uno, perdemos todos. Todo campeón siempre tiene partidos buenos, regulares y malos. Hoy tuvimos uno malo, pero hay que aceptar la derrota, trabajar, corregir y dar vuelta la página rápido para preparar los próximos desafíos”, sentenció Ortiz.

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Tabla de posiciones Liga de Primera

Pos. Club PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colo-Colo 24 17 3 4 50 27 23 54
2 U. Católica 23 13 3 7 50 33 17 42
3 U. de Chile 23 12 6 5 35 19 16 42
4 Everton 24 11 6 7 40 27 13 39
5 Palestino 23 11 3 9 36 33 3 36
6 Huachipato 24 10 4 10 34 39 -5 34
7 Deportes Limache 23 10 3 10 43 35 8 33
8 Coquimbo Unido 24 9 5 10 36 34 2 32
9 Ñublense 23 8 8 7 28 31 -3 32
10 Concepción 23 9 4 10 25 26 -1 31
11 La Serena 24 7 9 8 36 41 -5 30
12 Audax Italiano 23 7 7 9 26 31 -5 28
13 O’Higgins 24 8 3 13 28 38 -10 27
14 Cobresal 24 7 4 13 35 45 -10 25
15 Univ. Concepción 24 6 5 13 18 40 -22 23
16 U. La Calera 23 4 5 14 19 40 -21 17
Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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