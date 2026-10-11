Fernando Ortiz defiende a criticado jugador de Colo Colo tras dura goleada: “No tiene la culpa”

Colo Colo sufrió un duro golpe en la fecha 24 de la Liga de Primera tras caer 5-2 ante Coquimbo Unido. Luego de la abultada goleada en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, el entrenador Fernando Ortiz reconoció el bajo rendimiento de su equipo y admitió la superioridad del conjunto pirata.
“En líneas generales es un partido malo, hay que reconocerlo, el rival fue mejor. Fuimos superados y no entramos nunca en ritmo de juego. Estamos con bronca y dolor igual que la hinchada, a nadie le gusta perder”, expresó el ‘Tano’ tras el compromiso.
Fernando Ortiz defendió a Gabriel Maureira en Colo Colo
Una de las decisiones que generó atención fue la inclusión de Gabriel Maureira en el arco, pese a que el portero venía sin jugar debido a una lesión. Consultado por su elección por sobre Eduardo Villanueva, Ortiz defendió su determinación y destacó el trabajo que había observado durante los entrenamientos.
“Son decisiones y competencia. A mí me llamó la atención el trabajo que Gabriel venía realizando todos estos días que no era convocado o iniciado como titular”, explicó el DT argentino, quien también descartó responsabilizar al guardameta por los cinco goles recibidos.
“Gabriel no tiene la culpa, solamente el equipo no funcionó. Respecto a Sosa, lo veía bien durante la semana y necesitaba tener fútbol y continuidad”, agregó, refiriéndose también a la decisión de darle minutos al defensor.
Con seis fechas todavía por disputar en la Liga de Primera, el entrenador albo pidió evitar las responsabilidades individuales y llamó a dar vuelta la página: “Si pierde uno, perdemos todos. Todo campeón siempre tiene partidos buenos, regulares y malos. Hoy tuvimos uno malo, pero hay que aceptar la derrota, trabajar, corregir y dar vuelta la página rápido para preparar los próximos desafíos”, sentenció Ortiz.
Tabla de posiciones Liga de Primera
|Pos.
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Colo-Colo
|24
|17
|3
|4
|50
|27
|23
|54
|2
|U. Católica
|23
|13
|3
|7
|50
|33
|17
|42
|3
|U. de Chile
|23
|12
|6
|5
|35
|19
|16
|42
|4
|Everton
|24
|11
|6
|7
|40
|27
|13
|39
|5
|Palestino
|23
|11
|3
|9
|36
|33
|3
|36
|6
|Huachipato
|24
|10
|4
|10
|34
|39
|-5
|34
|7
|Deportes Limache
|23
|10
|3
|10
|43
|35
|8
|33
|8
|Coquimbo Unido
|24
|9
|5
|10
|36
|34
|2
|32
|9
|Ñublense
|23
|8
|8
|7
|28
|31
|-3
|32
|10
|Concepción
|23
|9
|4
|10
|25
|26
|-1
|31
|11
|La Serena
|24
|7
|9
|8
|36
|41
|-5
|30
|12
|Audax Italiano
|23
|7
|7
|9
|26
|31
|-5
|28
|13
|O’Higgins
|24
|8
|3
|13
|28
|38
|-10
|27
|14
|Cobresal
|24
|7
|4
|13
|35
|45
|-10
|25
|15
|Univ. Concepción
|24
|6
|5
|13
|18
|40
|-22
|23
|16
|U. La Calera
|23
|4
|5
|14
|19
|40
|-21
|17