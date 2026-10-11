Fernando Ortiz defiende a criticado jugador de Colo Colo tras dura goleada: “No tiene la culpa”

El entrenador albo exculpó a uno de los jugadores más criticados de Colo Colo tras la abultada goleada sufrida ante Coquimbo Unido.

Colo Colo sufrió un duro golpe en la fecha 24 de la Liga de Primera tras caer 5-2 ante Coquimbo Unido. Luego de la abultada goleada en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, el entrenador Fernando Ortiz reconoció el bajo rendimiento de su equipo y admitió la superioridad del conjunto pirata.

“En líneas generales es un partido malo, hay que reconocerlo, el rival fue mejor. Fuimos superados y no entramos nunca en ritmo de juego. Estamos con bronca y dolor igual que la hinchada, a nadie le gusta perder”, expresó el ‘Tano’ tras el compromiso.

Fernando Ortiz defendió a Gabriel Maureira en Colo Colo

Una de las decisiones que generó atención fue la inclusión de Gabriel Maureira en el arco, pese a que el portero venía sin jugar debido a una lesión. Consultado por su elección por sobre Eduardo Villanueva, Ortiz defendió su determinación y destacó el trabajo que había observado durante los entrenamientos.

“Son decisiones y competencia. A mí me llamó la atención el trabajo que Gabriel venía realizando todos estos días que no era convocado o iniciado como titular”, explicó el DT argentino, quien también descartó responsabilizar al guardameta por los cinco goles recibidos.

“Gabriel no tiene la culpa, solamente el equipo no funcionó. Respecto a Sosa, lo veía bien durante la semana y necesitaba tener fútbol y continuidad”, agregó, refiriéndose también a la decisión de darle minutos al defensor.

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Con seis fechas todavía por disputar en la Liga de Primera, el entrenador albo pidió evitar las responsabilidades individuales y llamó a dar vuelta la página: “Si pierde uno, perdemos todos. Todo campeón siempre tiene partidos buenos, regulares y malos. Hoy tuvimos uno malo, pero hay que aceptar la derrota, trabajar, corregir y dar vuelta la página rápido para preparar los próximos desafíos”, sentenció Ortiz.

Tabla de posiciones Liga de Primera

Pos. Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Colo-Colo 24 17 3 4 50 27 23 54 2 U. Católica 23 13 3 7 50 33 17 42 3 U. de Chile 23 12 6 5 35 19 16 42 4 Everton 24 11 6 7 40 27 13 39 5 Palestino 23 11 3 9 36 33 3 36 6 Huachipato 24 10 4 10 34 39 -5 34 7 Deportes Limache 23 10 3 10 43 35 8 33 8 Coquimbo Unido 24 9 5 10 36 34 2 32 9 Ñublense 23 8 8 7 28 31 -3 32 10 Concepción 23 9 4 10 25 26 -1 31 11 La Serena 24 7 9 8 36 41 -5 30 12 Audax Italiano 23 7 7 9 26 31 -5 28 13 O’Higgins 24 8 3 13 28 38 -10 27 14 Cobresal 24 7 4 13 35 45 -10 25 15 Univ. Concepción 24 6 5 13 18 40 -22 23 16 U. La Calera 23 4 5 14 19 40 -21 17