En Colo Colo tienen un nuevo capitán que se está estrenando esta tarde en la visita del Cacique a Universidad de Concepción, partido válido por la undécima fecha de la Liga de Primera 2026.

El entrenador Fernando Ortiz designó al canterano Diego Ulloa como el hombre encargado para llevar la jineta dentro del campo de juego, ante las bajas por lesiones y decisiones técnicas.

El orden de los capitanes de Colo Colo

Cabe recordar que Fernando De Paul había sido elegido como el primer capitán para esta temporada, pero el arquero se lesionó de gravedad y tendrá que ser operado.

El segundo líder del equipo es Arturo Vidal, pero el King está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, por lo que no viajó a la Región del Biobío.

Y el tercer designado es el delantero argentino Javier Correa, quien esta jornada es suplente por decisión técnica del Tano Ortiz.

Tras la confirmación de la capitanía del lateral izquierdo, reaccionó alegremente desde España el exatacante albo Lucas Cepeda, quien felicitó al carrilero de 22 años a través de una historia de Instagram.

Publicidad

“Merecido hermanito”, escribió el fichaje del Elche. A lo que Ulloa le respondió: “Muchas gracias hermanito”.

Captura de la historia de Instagram de Diego Ulloa.

Cabe recordar que Diego Ulloa se formó en Colo Colo, pero tuvo que esperar varios años para debutar en el primer equipo. Entre 2022 y 2025 estuvo a préstamo y este 2026 volvió a casa a pedido del DT para encargarse de la banda zurda.

Publicidad

En síntesis