Fernando Ortiz entrega una extraordinaria noticia en Colo Colo: “Estoy muy feliz por eso”

El DT argentino quedó más que conforme con el desempeño físico de sus dirigidos en la intertemporada. Tiene fe.

Colo Colo se medirá contra Millonarios en su duelo de preparación en Colombia. El cuadro albo tendrá un compromiso internacional antes de regresar a las competencias oficiales en el desenlace de la campaña.

Y en la previa de dicho encuentro, Fernando Ortiz habló con el departamento de prensa del club. ¿Qué dijo? Le reveló una fantástica noticia a los hinchas: quedó más que conforme con el trabajo físico de sus pupilos.

En la antesala del retorno a la categoría de honor, el conjunto popular tuvo hasta triple turnos y ello cumplió con el deseo del DT argentino. Tiene al plantel a tope para ir por el título nacional.

“Fue muy satisfactorio tener una semana de preparación previa al inicio de la segunda ronda de nuestro campeonato, ponernos a tono en lo físico y terminar con un amistoso con la invitación de Millonarios acá en Bogotá”, lanzó.

“Estoy satisfecho personalmente (…) De los días que tuvimos de descanso, al encontrarlos en la semana posterior note a los jugadores muy bien con la exigencia que uno como entrenador quiere“, agregó.

Fernando Ortiz está conforme en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Colo Colo va viento en popa

En dicha línea, el director técnico concluyó entregándole esperanza a los fanáticos para ir por una nueva corona. No ve desgaste entre sus dirigidos a mediados de año.

“Me ha dado buenas referencias sobre su estado físico y estoy muy feliz por eso. Afrontar una segunda rueda es más difícil que la primera, pero los jugadores están preparados para hacer una buena temporada”, cerró.