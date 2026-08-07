¿Juega Vozinha? Esta es la formación de Colo Colo para enfrentarse a Unión La Calera

El elenco albo no contará con el portero caboverdiano para el duelo por la categoría de honor. Además, tendrá una baja.

Colo Colo se prepara para volver a la acción. La escuadra popular tiene que medirse contra Unión La Calera por la fecha 18 de la Liga de Primera con una misión: seguir en lo más alto de la tabla de posiciones.

Y para ello, Fernando Ortiz ya definió su alineación titular. Según información de Radio ADN, el entrenador argentino zanjó la duda más importante de la semana en el elenco de Macul.

¿Qué pasó? Vozinha no estará ni siquiera en la convocatoria. El portero caboverdiano fue excluido por el DT, por lo que los hinchas albos tendrán que esperar por su debut.

Por ende, Gabriel Maureira fue ratificado como el arquero estelar en el encuentro contra los cementeros. La promesa de la institución, de 19 años, tendrá los focos de atención sobre su actuación.

El resto del equipo, el habitual que se viene desempeñando en los últimos partidos en el Estadio Monumental, aunque con una ausencia: Diego Ulloa quedó fuera por lesión.

Vozinha tendrá que esperar para debutar en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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La formación de Colo Colo vs. ULC

El XI albo será con: Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa: Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Erick Wiemberg; Maximiliano Romero y Leandro Hernández.

Tal compromiso entre Colo Colo y Unión La Calera, válido por la Liga de Primera, se disputará este domingo 9 de agosto. Se jugará desde las 17:30 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.