A falta de la confirmación de las autoridades, se habría definido la cantidad de entradas que tendrán los hinchas albos ante la U en el Estadio Nacional.

El Superclásico 200 entre Universidad de Chile y Colo Colo ya comienza a tomar forma fuera de la cancha. El duelo, programado para el domingo 23 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Nacional, marcará el regreso de los hinchas visitantes a este tipo de enfrentamientos después de siete años.

A falta de la confirmación oficial de las autoridades, Radio ADN informó que Colo Colo tendría un aforo de 800 entradas para sus hinchas. Los fanáticos albos serían ubicados en el sector Pacífico Lateral Norte del Estadio Nacional.

Para evitar cualquier tipo de incidente entre ambas parcialidades, se dispondrá además de un colchón de seguridad que permitirá separar a azules y albos dentro del recinto ñuñoíno.

Los hinchas de Colo Colo podrían ingresar elementos de animación al Superclásico (Photosport).

¿Podrá ingresar un bombo y lienzos?

Dentro de las medidas contempladas para el Superclásico también aparece la autorización para el ingreso de algunos elementos de animación. De acuerdo a lo señalado por el citado medio, los forofos del Cacique podrán ingresar un bombo y lienzos, bajo ciertas condiciones.

La oficialización de las medidas de seguridad y el aforo de entradas debería darse a conocer en los próximos días, una vez que las autoridades ultimen detalles y lleven a cabo una reunión de coordinación.