Fernando Ortiz habla fuerte y claro por el tema renovaciones en Colo Colo: “Cada uno tiene…”

Colo Colo ya empieza a ultimar sus detalles para lo que será su duelo dentro de la Liga de Primera ante Deportes Concepción, en el que los ‘Albos’ esperan poder imponerse en el Estadio Monumental y seguir acercándose a un nuevo título.

Sobre el presente del ‘Cacique’, Fernando Ortiz habló en esta jornada con los medios de comunicación y fue consultado sobre el tema de las renovaciones en Colo Colo, en la que deja muy en claro que en la interna del club hay tranquilidad por esta situación.

“Es un tema de ansiedad que generan ustedes, a mí no me genera ningún tipo de ansiedad, yo no voy a salir del enfoque de lo que es el día domingo y los jugadores tienen que estar en la misma línea”, parte señalando Ortiz.

Siguiendo en aquello, el ‘Tano’ se cuadró con lo que fueron las declaraciones de Aníbal Mosa en las últimas horas sobre el tema renovaciones e indica que en el plantel, todo el foco está en su partido con el ‘León de Collao’.

Ortiz no se guarda nada por el tema renovaciones en Colo Colo | Foto: Photosport

“No es momento de mi parte y el presidente ayer se manifestó de la manera correcta, entiendo la situación que hay de varios jugadores y la mía, pero el enfoque está en el día domingo”, declaró.

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Concluyendo, Ortiz mantiene firme su postura y no se intranquiliza por lo que puede ser su futuro en Colo Colo, en la que sabe que primero su objetivo es ser campeón y luego de esto, se sentará a conversar para dilucidar su futuro.

“Cada uno tiene la libertad de opinar lo que quiera, es respetable, pero yo estoy tranquilo, saben como me manejo y me enfoco en el domingo”, cerró.