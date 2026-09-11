Fernando Ortiz le raya la cancha a Arturo Vidal por su futuro en Colo Colo: “Cuando esté más…”

En Colo Colo si bien se vive un gran momento dentro del fútbol chileno por lo que ha sido su tremenda campaña dentro del torneo nacional, el que hoy los tiene muy bien encaminados a un nuevo título, en el ‘Cacique’ no están exento de polémicas y por un importante tema: las renovaciones.

Puntualmente, uno de los casos que más ha generado ruido por las renovaciones en Colo Colo pensando en el 2027 ha sido sobre el volante y capitán, Arturo Vidal, quien parece no estar muy a gusto con la decisión de la dirigencia en no acercarse al jugador para ver su futuro en el club.

Sobre esto, al entrenador Fernando Ortiz se le consultó en esta jornada en conferencia de prensa por esta polémica que involucra al ‘King’, en la que fue muy claro en mostrar su postura neutra ante esta situación y sabe que es algo que deben ver entre la dirigencia y el jugador

“Arturo a nivel deportivo todos sabemos lo que le da a esta institución o lo que le dio a la Selección o los demás equipos, con respecto a su renovación, yo no soy quien para decir que momento indicado es el lugar para que pueda suceder”, declaró Ortiz.

El futuro de Vidal en Colo Colo es una interrogante | Foto: Photosport

Siendo más concreto, el ‘Tano’ se mostró muy feliz por lo que ha sido el rendimiento de Arturo Vidal en esta temporada junto a Colo Colo, pero que sobre el futuro del jugador no hablará, ya que primero el DT verá si continuará en el club y si eso se concreta, se sentará con la dirigencia para analizar la situación de cada futbolista.



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“Yo en lo deportivo estoy feliz y contento con el día a día de Arturo, él da muchas cosas a la plantilla, al momento que le toca jugar, en su momento cuando esté más claro toda la situación de todo sentido, me sentaré, si continuo con el presidente y evaluaremos en cada caso de cada jugador para poder llevar a cabo lo mejor para un año siguiente con Copa Libertadores”, remarca.

Concluyendo, Ortiz si bien mostró muchas dudas sobre el futuro de Arturo Vidal, en caso de que de él dependiera, sabe que el ‘King’ aportaría muchas cosas al grupo en una Copa Libertadores, pero que habrá que analizar otras situaciones para asegurar su permanencia.

“Es un jugador de experiencia, donde siempre te da un extra”, cerró.