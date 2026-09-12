Colo Colo remece la pizarra: esta es la formación titular que prepara Fernando Ortiz

El DT argentino está obligado a modificar su XI inicial para recibir a Deportes Concepción en el Estadio Monumental.

Colo Colo tendrá una renovada formación titular para enfrentar a Deportes Concepción por la fecha 23 de la Liga de Primera. La escuadra alba sufre por las lesiones y suspensiones.

Según informa el medio Cacique Pasión, el cuerpo técnico de Fernando Ortiz prepara diversos cambios en el once inicial. El más visible estará en la línea defensiva. ¿Por qué?

El entrenador argentino confirmó que Joaquín Sosa no estará disponible, por lo que será reemplazado por Jonathan Villagra, conformando la retaguardia en conjunto a Iván Román y Erick Wiemberg.

De esta manera, el DT también suplirá la ausencia de Arturo Vidal. El referente no podrá participar debido a la acumulación de cartulinas amarillas y tendrá que ver el duelo desde las graderías.

En tanto, el mediocampo y la ofensiva no contarán con mayores modificaciones. Cabe consignar que Javier Correa cumplirá su última jornada de castigo tras sus gestos obscenos en el Superclásico.

Arturo Vidal no estará en el duelo entre Colo Colo y Deportes Concepción. (Imagen: Photosport)

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La formación de Colo Colo vs. Deportes Concepción

El XI popular sería con: Vozinha; Jonathan Villagra, Iván Román, Erick Wiemberg; Jeyson Rojas, Víctor Méndez, Álvaro Madrid, Diego Ulloa; Leandro Hernández, Lautaro Pastrán; Maximiliano Romero.

Tal compromiso entre Colo Colo y Deportes Concepción, válido por la fecha 23 de la Liga de Primera, se disputará este domingo 13 de septiembre. Será desde las 17:30 horas en el Estadio Monumental.