Charles Aránguiz y la noticia que el hincha de la U. de Chile no quería recibir: sufre Fernando Gago

El volante y capitán de la U, Charles Aránguiz le entrega esta pésima noticia a Fernando Gago.

Universidad de Chile tiene este fin de semana un importante duelo dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ se verán las caras ante Deportes La Serena en el Estadio La Portada.

Los dirigidos por Fernando Gago ya empiezan a ultimar detalles para este partido que es clave para el ‘Romántico Viajero’, en el que esperan poder sumar un triunfo para mantenerse firme en la lucha por el Chile 2.

En las últimas horas, en el conjunto ‘Laico’ se dio a conocer una terrible noticia para este compromiso, en donde contarán con una nueva e importante baja ante los ‘Papayeros’.

Se trata del volante y capitán, Charles Aránguiz, quien no podrá ser opción ante Deportes La Serena y no será parte de la lista de viajeros en la Universidad de Chile.

Aránguiz será baja en la U | Foto: Photosport

En las últimas horas se dio a conocer la información de que el ‘Príncipe’ sufrió un golpe en una de sus rodillas, lo que encendía alarmas sobre su presencia para el duelo ante La Serena.

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Hace unos instantes, desde el medio ‘Emisora Bullanguera’ confirmaron la noticia que el hincha de la Universidad de Chile no quería escuchar y Charles Aránguiz será baja en la U.

De esta forma, se le agrega un nuevo problema a Fernando Gago en la Universidad de Chile, en la que no podrá contar con Charles Aránguiz, Lucas Barrera y Marcelo Morales.

🔵🔴 CONFIRMADO: CHARLES ARÁNGUIZ NO VIAJA A LA SERENA ✈️❌ @e_bullanguera pic.twitter.com/SG1MXEd0Yd — Pauli Cornejo 🥰💙 (@paugalvezc) September 11, 2026