El entrenador de Colo Colo aprovechó los micrófonos para hacer un llamado a los dirigentes por la programación del fútbol chileno.

Este viernes hubo conferencia de prensa en el Estadio Monumental donde atendió a los medios el entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, esto en la previa del partido contra Coquimbo Unido por la Liga de Primera 2026.

En la instancia, el técnico argentino destacó al rival de turno, pues se trata del campeón defensor y que le ha hecho partidos difíciles al Cacique.

“Coquimbo siempre es un difícil rival, un gran equipo donde nos ha representado muy bien en la Copa Libertadores, ha hecho una Copa de la Liga muy importante. Siempre que enfrentamos en Coquimbo es un gran equipo, vamos a encontrar un equipo aguerrido, luchador, que se entrega al máximo”, comenzó diciendo.

El llamado de Fernando Ortiz

Luego, el Tano Ortiz fue consultado por la reprogramación del segundo tiempo contra Deportes Puerto Montt por la Copa Chile, partido que fue suspendido el pasado martes por la lluvia en Santiago.

En esa línea, el trasandino no ocultó su malestar por el mal manejo del calendario del fútbol chileno, pues solo tendrán 45 minutos de juego en 14 días, que se jugarán el martes 20 de octubre a las 18:00 horas.

“La verdad el cronograma, la agenda, es sentarse todo el día a opinar algo que está mal hecho desde entrada, pero si opinamos somos castigados. Es evidente que tendrían que reever millones de situaciones de programación, tener una agenda anticipada, donde nosotros podamos reprogramar y millones de cosas que suceden, que no sabemos hasta el día de hoy si íbamos a jugar, el día, la hora, la fecha… es imposible, pero es lo que hay, hay que adaptarse”, lanzó Ortiz.

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Seguido, hizo un llamado a la nueva dirigencia que suma en la ANFP, considerando que en noviembre son las elecciones.

“Sería bueno que los que puedan llegar a venir el día de la elección de nuevo presidente, que consideren una mejor programación y así todo podemos trabajar con una agenda ya preparada y adecuada”, completó el DT de 48 años.

Fernando Ortiz en la conferencia de prensa de Colo Colo. (Foto: Captura)

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¿Cuándo y a qué hora es el partido de Coquimbo Unido vs. Colo Colo?

El partido entre Coquimbo Unido y Colo Colo se disputa este domingo 11 de octubre a las 15:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.