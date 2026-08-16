El estratego de Colo Colo, Fernando Ortiz analizó lo que fue el partido de su equipo ante O'Higgins de Rancagua.

Colo Colo hoy tuvo un duelo crucial dentro de la Liga de Primera ante O’Higgins de Rancagua en el Estadio Monumental, en el que los ‘Albos’ dejaron escapar la victoria en el cierre e igualaron a dos tantos ante los ‘Celestes’.

Tras lo que fue este duelo, el estratega del ‘Popular’ Fernando Ortiz conversó con TNT Sports y analizó el desempeño de sus dirigidos, en la que no quedó para nada conforme con el resultado perder los tres puntos en los descuentos.

“Molesta un poco, molesta, pero bueno, hay que reconocer que el rival juega también”, partió señalando Ortiz.

A pesar de sumar un empate, el ‘Tano’ quedó conforme con lo que fue el rendimiento de su equipo a lo largo del partido y su único cuestionamiento está en las desatenciones en la parte final del duelo.

Ortiz habló tras la igualdad de Colo Colo | Foto: Photosport

“Nosotros creamos situaciones, las convertimos en líneas generales, me gustó pero un poco con sabor amargo”, declaró.

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Concluyendo, Ortiz ya comenzó a pensar en lo que será el Superclásico ante la Universidad de Chile, en la que buscarán dejar atrás lo que fue este partido y planificarán con todo su duelo ante su archirrival.

“Seguramente, seguramente el día martes empezaremos a trabajar y preparar una semana para poder hacer un buen Clásico”, cerró.