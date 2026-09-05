El refuerzo chileno del Crystal Palace ingresó en los minutos finales en la trabajada victoria como visitante por 3 a 2.

Y llegó el día. Darío Osorio debutó en la Premier League tras ingresar en los últimos minutos en la sufrida victoria del Crystal Palace como visitante frente a Fulham por 3 a 2, lo que le permitió al elenco londinense sumar su primer triunfo en la liga inglesa.

El atacante chileno ingresó en los minutos finales del encuentro y jugó un total de seis minutos en la cancha del Craven Cottage. En su primera jugada personal, Osorio perdió el balón en una entrega y luego rápidamente la recuperó generando los primeros aplausos en la hinchada del Palace.

En los pocos minutos que jugó se cargó por la izquierda y luego hacia el centro del campo donde incluso pudo generar una opción de peligro, sin embargo el nacido en Hijuelas estaba en posición offside. En los descuentos, el formado en la U se dedicó a presionar en ataque para evitar el empate del Fulham.

¡Darío Osorio debutó en la Premier League! (Getty Images).

Triunfazo y primeros tres puntos para el Palace

Con un doblete de Tyrick Mitchell (35’ y 54’) y Ben Chilwel (77’), remontaron el marcador ante el conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa que abrió la cuenta a los 10’ a través de Joshua King y el español César Palacios que puso el 2-1 transitorio.

Con este resultado, los ‘Eagles’ sumaron sus primeros tres puntos en la Premier League y se ubicaron en la 13° posición. En la próxima fecha, el conjunto de Darío Osorio recibirá en Selhurst Park al Ipswich Town de Marcelino Núñez (12 de septiembre a las 11:00 horas).

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