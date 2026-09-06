El entrenador de Universidad de Chile volvió a enfrentar a la prensa tras el triunfo por 4-2 ante Coquimbo Unido en la Liga de Primera 2026.

Este sábado La U venció por 4-2 a Coquimbo Unido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2026, en una increíble remontada en el Estadio Nacional para seguir en la lucha por el Chile 2.

Tras el partido, el entrenador Fernando Gago de Universidad de Chile asistió a conferencia de prensa donde se refirió al trámite del compromiso, haciendo hincapié que los goles de la visita fueron errores de su equipo.

“Creo que el primer tiempo tuvimos muchas ocasiones para poder ponernos en el marcador a favor. En el segundo tiempo nos pusimos en ventaja, cometimos dos errores, de los dos errores vienen dos goles de ellos. Y a partir de ahí obviamente que con los cambios propusimos un partido más cortado, de ocupar las posiciones que creíamos que podíamos atacar en los espacios con Juan Martín (Lucero) con Octavio (Rivero) y Eduardo (Vargas) también”, analizó el técnico argentino.

Luego, profundizó en el gran partido de sus delanteros, quienes fueron los héroes de la jornada para los azules en Ñuñoa. En esa respuesta, el DT de 40 años respondió con todo a la prensa.

“Muy contento por los chicos, por Juan Martín, por Octavio que pudieron convertir, también con Eduardo que es importante. Siempre me reclamaban que los ‘9’ no hacían goles, hoy hicieron cuatro goles los ‘9’”, lanzó.

Fernando Gago celebró el gol de Octavio Rivero. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

Publicidad

También, Gago se refirió a la salida del juvenil Lucas Barrera a los 27 minutos del primer tiempo, que fue por lesión, de la que aún no tienen claridad: “Cuando tengamos el informe veremos que tiene, todavía no sabemos el grado de la lesión que tiene”.

En síntesis