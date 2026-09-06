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Universidad de Chile

Juan Martín Lucero manda una contundente respuesta en la U tras las pifias: “Estamos en un…”

El cuestionado delantero de la U se destapó con un doblete y así respondió a las críticas de los hinchas azules: "Entiendo...".

Noche brillante para el Gato Lucero en la U.
© PhotosportNoche brillante para el Gato Lucero en la U.

Uno que destapó en la electrizante victoria de Universidad de Chile sobre Coquimbo Unido por 4 goles a 2, fue el cuestionado delantero Juan Martín Lucero. Con un doblete sobre la hora, el ‘Gato’ le dio el triunfo a la U y mandó a callar todas las críticas ante su escaso rendimiento goleador en la temporada.

Tras el pitazo final, el argentino destacó la remontada azul ante los Piratas: “Era importante volver a ganar en casa con nuestra gente, y por suerte se dieron los goles”, comentó de entrada.

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“Fue una noche redonda para todos, en lo grupal también… un gran cariño para Octavio (Rivero) que pudo volver y convertir también, habla muy bien del grupo, del gesto de Eduardo (Vargas) de darle el penal, fue realmente una noche muy linda para todos”, agregó.

Juan Martín Lucero anotó su primer doblete en Universidad de Chile (Photosport).

Juan Martín Lucero anotó su primer doblete en Universidad de Chile (Photosport).

Lucero responde a las pifias del hincha azul

Lucero también abordó las pifias que recibió al momento de ingresar a la cancha, las que se hicieron sentir fuerte tras el reemplazo de Charles Aránguiz. “Entiendo el enojo de la gente, estamos en un club muy grande y tenemos que estar más arriba. Hoy esta victoria nos acerca de nuevo, así que hay que seguir luchando y entregándonos al máximo”, señaló el Gato.

Finalmente resaltó que “a veces las cosas salen, a veces no, simplemente no hay mucha explicación en el fútbol. Era muy importante volver a ganar en casa con nuestra gente y terminó siendo una noche soñada para todos“.

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Tabla de posiciones tras el triunfo de la U

Pos.EquipoPTSJGEPGFGCDif.
1Colo-Colo52211713472126
2Universidad Católica39221237473116
3Universidad de Chile39221165321913
4Everton3322967342410
5Palestino3321103832293
6Ñublense322188526260
7Deportes Limache302193940346
8Deportes Concepción302293102425-1
9Coquimbo Unido292185829281
10Deportes La Serena27216963234-2
11Audax Italiano25226792531-6
12O’Higgins242173112634-8
13Huachipato242073102939-10
14U. de Concepción222164111635-19
15Cobresal212163123139-8
16Unión La Calera142135131738-21
Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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