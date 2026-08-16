Javier Correa apunta sin filtro contra el arbitraje y la ANFP en Colo Colo: “Les duele vernos bien”

El delantero de Colo Colo, Javier Correa no se guardó nada y le cayó con todo al arbitraje y la ANFP.

Colo Colo no pudo seguir con su tranco perfecto de victorias y en esta jornada igualó a dos tantos ante O’Higgins de Rancagua en el Estadio Monumental y ahora, pone todo el foco en lo que será el Superclásico ante la Universidad de Chile.

Tras este duelo, el delantero ‘Albo’, Javier Correa conversó con TNT Sports y habló sobre lo que será el partido más importante del fútbol chileno, en la que sabe que será una semana especial y se prepararán con todo para conseguir un triunfo.

“Se viene una semana linda de clásico, que está linda vivirlo, hay que prepararse para lo que viene”, partió señalando Correa.

Después, al goleador de ‘Popular’ se le consultó sobre lo que fue su tiempo fuera de las canchas tras su suspensión, en la que sobre esto no se guardó nada y se lanzó con todo contra la ANFP y el arbitraje nacional.

Correa no se guardó nada | Foto: Photosport

“Quisieron tomar precedente de una persona, espero que sea así, vi que otro jugador aplaudió a un árbitro y lo empujó al árbitro y le dio una sola (fecha), entonces la vara está distinta, sabemos somos Colo Colo”, declaró.

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Concluyendo, Correa volvió a disparar con todo contra los altos mandos del fútbol nacional, en la que siente que quieren desmoronar a Colo Colo por su buen momento en el torneo.

“Les duele vernos acá, les duele vernos bien, nos tratan de desestabilizar de alguna forma y yo no tengo que ser tan sincero me parece”, cerró.