En Colo Colo tendrán que hacer un gran esfuerzo si es que quieren quedarse con este jugador, quien informó que desea continuar en Macul.

En Colo Colo están pensando en el armado del plantel para la próxima temporada considerando que lo más probable es que compitan en la Copa Libertadores 2027, pues están muy cerca de conseguir el título en la Liga de Primera 2026.

Por el momento en el Cacique tienen el panorama bastante claro con algunos jugadores, como las extensiones de Jeyson Rojas y Diego Ulloa, así como el término del vínculo de Matías Fernández y Javier Méndez.

Pero hay otros jugadores por los que deberán desembolsar una cifra importante, pues están a préstamo y se han convertido en piezas fundamentales esta temporada.

El primero es el volante Álvaro Madrid que fue cedido por Everton de Viña del Mar y tiene una opción de compra de 500 mil dólares, con fecha límite para hacerla efectiva el 15 de diciembre.

El deseo de Lautaro Pastrán

Pero también deben resolver lo que pasará con el atacante Lautaro Pastrán, enviado a préstamo por Belgrano de Córdoba y que para quedarse en Colo Colo en Macul deberán desembolsar un millón de dólares por el 60% del pase.

El jugador de 24 años tiene toda la intención de continuar en el Estadio Monumental, incluso le habría dicho a su entorno que hagan todo lo posible para concretar aquello.

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Es más, el periodista Cristián Alvarado en Radio ADN aseguró que Pastrán le dijo a sus agentes que Colo Colo es su primera, segunda y tercera opción.

Lautaro Pastrán desea quedarse en Colo Colo para 2027. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

En síntesis

Colo Colo: renuevan Jeyson Rojas y Diego Ulloa ; finalizan Matías Fernández y Javier Méndez .

renuevan y ; finalizan y . Álvaro Madrid: Everton fijó opción de compra en 500 mil dólares hasta el 15 de diciembre .

Everton fijó opción de compra en hasta el . Lautaro Pastrán: el 60% de su pase desde Belgrano cuesta un millón de dólares.