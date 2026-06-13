Fernando Ortiz mueve la pizarra: La formación de Colo Colo para recibir a Cobresal por la Liga de Primera

El entrenador del Cacique hizo cambios de último minuto en la formación para recibir a Cobresal por la Fecha 15 de la Liga de Primera 2026.

En un par de horas, Colo Colo saltará a la cancha del Estadio Monumental para recibir a Cobresal, duelo válido por la Fecha 15 de la Liga de Primera 2026 donde los albos buscarán dejar los tres puntos en casa.

Fernando Ortiz hará varios cambios respecto al último partido ante Huachipato por la Copa de la Liga, ya que en el arco vuelve a atajar Gabriel Maureira en medio de los rumores de que Colo Colo buscará un portero en el Mercado de Fichajes.

Maureira vuelve a atajar en Colo Colo. | Foto: Photosport

En la zona defensiva también habrá cambios: Joaquín Sosa no podrá decir presente tras recibir una suspensión de dos partidos tras la pelea con Universidad Católica y su lugar lo tomará Erick Wiemberg.

Otra de las sorpresas estará en el mediocampo, toda vez que el entrenador de los albos se decidió por Lautaro Pastrán y en la zona media y dejará en el banco de suplentes a Álvaro Madrid, quien venía siendo titular indiscutido.

Sin más preámbulo, la formación alba será con Gabriel Maureira en el arco; línea de 3 en defensa con Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Erick Wiemberg; Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Jeyson Rojas, Lautaro Pastrán y Diego Ulloa en el mediocampo; Leandro Hernández y Javier Correa en la delantera.

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En síntesis

El técnico Fernando Ortiz realizará múltiples modificaciones en la formación titular de Colo Colo.

El portero Gabriel Maureira regresará a la titularidad frente a Cobresal en el Monumental.

El defensor Joaquín Sosa recibió una suspensión de dos partidos tras un altercado contra Católica.