Fernando Ortiz no se lo manda a decir con nadie a Claudio Aquino en Colo Colo: “Hasta que no…”

Colo Colo cerró de gran manera el primer semestre del fútbol chileno, en donde sacó amplias ventajas en la Liga de Primera 2026, pero lamentablemente no pudo clasificar a las semifinales de la Copa de la Liga.
Ahora, el Cacique se encuentra disputando la Copa Chile donde debutó con un sólido triunfo ante Deportes Recoleta por 3-0 en el Estadio Santa Laura, duelo donde nuevamente Claudio Aquino no pudo decir presente por dolencias físicas.
Aquino perdió terreno en Colo Colo. | Foto: Photosport
Fue Fernando Ortiz quien abordó la situación del jugador en conversación con Todos Somos Técnicos de TNT Sports: “Es un tipo que siempre quiere estar. Al 30, al 50, al 100. Nunca me llegaba al 100 y él quería estar igual”, dijo.
Ortiz no se lo manda a decir con nadie a Aquino y le advierte que no va a jugar hasta que esté 100% recuperado: “El partido con Católica y alguno más no llegó de lo mejor, por eso dijimos que hasta que no se recupere, no va a estar con nosotros”.
¿Tendrá alguna chance? Lo cierto es que incluso cuando Claudio Aquino estaba sano, para Fernando Ortiz el ex Vélez Sarsfield no era una prioridad y parecía que no terminaba de convencer al 100% al entrenador de Colo Colo.
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En síntesis
- Colo Colo venció 3-0 a Deportes Recoleta en el Estadio Santa Laura por Copa Chile.
- El entrenador Fernando Ortiz no alineará a Claudio Aquino hasta que esté recuperado al 100%.
- Claudio Aquino arrastra dolencias físicas y no fue prioridad para el técnico de Colo Colo.