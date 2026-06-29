El Cacique sumó su tercera victoria consecutiva en el certamen tradicional y mira a todos desde la cima con campaña perfecta.

El tranco ganador del cuadro albo no conoce de frenos de mano en la competencia doméstica. Colo Colo se impuso sin complicaciones a la Unión Española en el Estadio Santa Laura, goleando por un contundente tres a cero a los Hispanos con anotaciones de Maximiliano Romero en dos oportunidades, y uno de penal de Leandro Hernández.

Con esta nueva victoria del bando albo en el certamen tradicional, se toma su grupo y ya es puntero con nueve puntos en tres partidos disputados.

Los dirigidos por Fernando Ortiz consiguieron su tercera victoria al hilo en la fase de grupos de la Copa Chile, rendimiento con el que suman un total de nueve puntos y se mantienen como líderes exclusivos del certamen. Las cifras del puntero asustan en el balance de redes: registran una diferencia de siete goles a su favor, considerando que han anotado nueve conquistas y apenas han recibido dos en contra en tres compromisos.

Por la vereda opuesta, la escuadra de Plaza Chacabuco quedó masticando la amargura de la derrota liguera. Unión Española, en tanto, se mantiene provisoriamente en el segundo lugar del grupo en la Copa Chile con cuatro puntos, igualado con Deportes Recoleta, club con el que además de compartir el puntaje, coinciden de memoria en la misma diferencia de gol al tener un saldo negativo de tres anotaciones.

Hernández marcó el 2-0 provisorio en favor de Colo Colo

Así quedó la Tabla de Posiciones

Pos. Club PTS J V E D DG Forma 1 Colo Colo 9 3 3 0 0 +7 V – V – V 2 Deportes Recoleta 4 4 1 1 2 -3 D – V – D – E 3 Unión Española 4 4 1 1 2 -3 V – D – E – D 4 O’Higgins 2 3 0 2 1 -1 E – D – E

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Sin tiempo para festejos: Planificación de emergencia para ir a Rancagua

La exigencia del calendario liguero obliga al cuerpo técnico a dar vuelta la página de forma inmediata. Los albos ahora tendrán que recuperarse rápidamente en lo físico para comenzar la planificación de su próximo encuentro, considerando que a mediados de la presente semana el Cacique se tendrá que medir como visitante frente a O’Higgins.

El Cacique tendrá que trasladarse hasta el Estadio Codelco El Teniente en la ciudad de Rancagua para ir en la búsqueda de tres puntos de oro, los cuales podrían ir pavimentando de forma matemática una temprana clasificación a los octavos de final de la Copa Chile. Por el momento, el proceso del “Tano” Ortiz camina sobre rieles en el césped, culminando esta primera etapa del certamen tradicional con tres triunfos al hilo en la misma cantidad de partidos disputados.