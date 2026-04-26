Fernando Ortiz sacude el árbol: La posible formación de Colo Colo ante Universidad de Concepción

La espera se acabó y este domingo Colo Colo volverá a ver acción en la Liga de Primera 2026, toda vez que debe enfrentar a Universidad de Concepción en el sur del país y con la obligación de devolverse a Santiago con los tres puntos.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz no podrá contar con Arturo Vidal, quien sumó 5 tarjetas amarillas y quedó suspendido para este compromiso. Además, Fernando de Paul no estará tras la dura lesión que sufrió ante Palestino.

Marchant iría del arranque en Colo Colo. | Foto: Photosport

Según reportó Dale Albo, una buena noticia que tiene el estratega del Cacique es la inclusión de Joaquín Sosa, quien salió con molestias ante los árabes, pero todo indica que está en perfectas condiciones para jugar esta tarde en Collao.

Una de las sorpresas en el cuadro albo se daría en el frente de ataque, ya que según el citado medio el titular sería Francisco Marchant y no Leandro Hernández, quien venía sumando titularidades en Colo Colo.

Así las cosas, Colo Colo formaría con Gabriel Maureira en el arco; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa en defensa; Tomás Alarcón, Álvaro Madrid y Víctor Felipe Méndez en la mitad de la cancha; Francisco Marchant, Maximiliano Romero y Lautaro Pastrán en el frente de ataque.

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En síntesis

Colo Colo enfrentará a Universidad de Concepción este domingo por la Liga de Primera 2026.

El volante Arturo Vidal cumplirá una fecha de suspensión por acumular cinco tarjetas amarillas.

El técnico Fernando Ortiz alineará al delantero Francisco Marchant como titular en reemplazo de Leandro Hernández.