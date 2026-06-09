“Es hediondo de malo”: El jugador más criticado de Chile tras el primer tiempo ante RD del Congo

Uno de los futbolistas de La Roja terminó siendo el más apuntado tras los primeros 45 minutos disputados en Francia.

La Selección Chilena iguala sin goles ante República Democrática del Congo en el cierre del primer tiempo de su segundo amistoso de la gira europea, en un duelo que ha tenido pasajes sin precisión en las áreas.

El combinado dirigido por Nicolás Córdova no ha podido imponer condiciones en el juego y se ha encontrado con un rival físico y ordenado que ha complicado la generación de ocasiones claras de peligro.

En ese contexto, el desarrollo del encuentro ha dejado distintas lecturas individuales, con algunos jugadores que no lograron entrar en sintonía con el ritmo del partido durante la primera mitad.

Gabriel Suazo no se salva de las críticas

Con el marcador en blanco al descanso, el lateral Gabriel Suazo fue uno de los jugadores más apuntados del primer tiempo, en un encuentro donde le costó proyectarse con claridad por la banda y generar profundidad en ataque.

Su desempeño generó comentarios entre los hinchas, especialmente por su baja incidencia en ofensiva y algunas imprecisiones en la entrega durante la primera mitad.

“Basta de Suazo en la selección”, “Pierde todas las pelotas”, “Qué malo que es“, fueron algunos de los comentarios de los simpatizantes chilenos.

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De esta manera, el Equipo de Todos se va al descanso con un empate parcial sin goles y con tarea por ajustar de cara al segundo tiempo del amistoso en Francia.

Algunos comentarios en contra del nivel de Gabriel Suazo:

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