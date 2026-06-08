El Cacique ya mira hacia el mercado que está por comenzar y, de momento, con cinco los nombres que rondan por Macul.

Mientras Colo Colo concentra sus esfuerzos en cerrar de la mejor manera la primera rueda de la Liga de Primera, en Blanco y Negro ya comienzan a evaluar alternativas para reforzar el plantel durante el próximo mercado de fichajes.

Las prioridades están claras en el Estadio Monumental: incorporar un volante capaz de aportar jerarquía y creatividad, además de un extremo que entregue desequilibrio en ofensiva. Bajo ese escenario, ya aparecen varios nombres vinculados al Cacique.

Los nombres que suenan en Colo Colo

Entre las opciones para potenciar el mediocampo destacan Luciano Cabral, Diego Valdés y Carlos Palacios. Los tres futbolistas cuentan con características ofensivas y experiencia en escenarios de alta exigencia, aspectos que son valorados por la dirigencia alba para fortalecer el equipo de Fernando Ortiz.

Cabral ha sido uno de los nombres que más interés genera por su presente futbolístico y capacidad para generar juego, mientras que Valdés aparece como una alternativa de experiencia internacional.

Fernando Ortiz busca variantes en ofensiva para potenciar el plantel del Cacique.

En tanto, Palacios vuelve a ser relacionado con Colo Colo debido a su identificación con el club y su talento para marcar diferencias en el último tercio de la cancha. Sin embargo, los tres nombres recién mencionados podrían suponer muy posiblemente un costo altísimo para las arcas del Popular.

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Para los puestos ofensivos también surgen candidatos. Francisco González y Martín Sarrafiore, jugadores de O’Higgins aparecen entre las alternativas que maneja el cuadro albo para reforzar las bandas y sumar variantes de cara a la segunda parte de la temporada.

Por ahora no existen negociaciones avanzadas ni decisiones definitivas, pero estos cinco jugadores comienzan a posicionarse como algunos de los principales nombres que siguen de cerca en Macul. Todo dependerá del presupuesto disponible y de la estrategia que adopte Blanco y Negro en un mercado que promete ser clave para las aspiraciones de Colo Colo en la lucha por el título.

DATOS CLAVE

El técnico Fernando Ortiz busca reforzar el plantel de Colo-Colo para la segunda rueda.

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Los volantes Luciano Cabral, Diego Valdés y Carlos Palacios son opciones para el mediocampo albo.