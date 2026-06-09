Agenda de partidos por TV hoy martes 9 de junio: Chile tiene otro amistoso y Argentina prepara el Mundial

Te dejamos a continuación el calendario de partidos para lo que será este martes 9 de junio

El fútbol sigue y en esta jornada de martes se disputan varios partidos alrededor del Mundo, en donde dentro de la Fecha FIFA, las selecciones ultiman sus detalles para lo que será su presentación en el Mundial.

En esta jornada, la Selección Chilena volverá a saltar a la cancha para tener otro importante apretón de manos ante otro país mundialista, en el que se enfrentará a la RD Congo en Francia.

Este compromiso será una nueva e importante prueba para los dirigidos por Nicolás Córdova, quienes esperan poder dejar atrás lo que fue su rendimiento ante Portugal en el pasado amistoso y mostrar un mejor nivel futbolísitco.

Siguendo en los amistosos, otro país sudamericano que saltará a la cancha en esta jornada será la Selección Argentina, quien disputará su último duelo antes del Mundial 2026, en donde se enfrentará a Islandia.

Chile hoy vuelve a saltar a la cancha | Foto: Photosport

Otros de los duelos preparatorios al Mundial 2026 que se disputarán dentro de esta jornada son los que protagonizan entre Senegal vs Arabia Saudita e Irak vs Venezuela.

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Pero no solo partidos pensando en la cita mundialista serán los que se realicen hoy, ya que también colocando el foco en otros desafíos, Hungría se enfrentará a Kazajistán y San Marino a Azerbaiyán.

Finalmente, el fútbol sigue en lo que es España, en donde hoy se disputará uno de los duelos de las semifinales de los Playoffs vuelta para el Ascenso a la división de honor entre el Almería y Castellón

Los partidos de este martes 9 de junio

12:00 hrs: Chile vs. RD Congo – Amistoso – CHV, ESPN y Disney+

13:00 hrs: Hungría vs. Kazajistán – Amistoso – Disney+

14:00 hrs: Azerbaiyán vs. San Marino – Amistoso – Disney+

15:00 hrs: Almería vs. Castellón – La Liga2 Playoffs – DSports y DGO

21:00 hrs: Argentina vs. Islandia – Amistoso – DSports y DGO