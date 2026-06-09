Universidad de Chile lo quiere y pide menos de 10 millones de pesos para encontrar club

Universidad de Chile busca nuevas piezas para el mercado de fichajes y por ello posó su atención en Uruguay. En tal país, hay una figura que seduce al conjunto estudiantil: se llama Nicolás López.

El delantero de 32 años saldrá de Nacional de Montevideo y su futuro está en incertidumbre, por lo que distintos equipos de Sudamérica están tras sus pasos además de la escuadra azul. Uno de ellos es Internacional de Porto Alegre.

Y según trascendió desde Brasil, el atacante charrúa le solicitó un ínfimo monto de salario al elenco gaúcho: 50 mil reales. Es decir, a la conversión chilena, cerca de $8.900.000 al mes.

Sin embargo, el periodista Lucas Collar reveló que la cúpula institucional le negó la propuesta. ¿La razón? En el segundo semestre, apostarán por darle espacio a los juveniles de la cantera y no utilizar cupos de extranjeros.

Por lo tanto, clubes como Universidad de Chile siguen en pie en la lucha por sus servicios. Uno de los cuadros más interesados en contar con él es Liverpool de Uruguay.

Nicolás López está en carpeta de Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

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Diente López, en la mira de Universidad de Chile

Durante la presente campaña, el futbolista en cuestión ha disputado una totalidad de 15 compromisos en Nacional de Montevideo. En ellos, logró anotar tres goles y aportar con tres asistencias.

Si bien tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, todo indica que partirá en este período de transferencias. Sus roces con el cuerpo técnico de Jorge Bava le pondrán fin a su historia en El Bolso.

En resumen:

Universidad de Chile busca el fichaje del delantero uruguayo Nicolás López en este mercado.

busca el fichaje del delantero uruguayo Nicolás López en este mercado. El atacante Nicolás López registra 15 partidos jugados y tres goles en la temporada.

registra 15 partidos jugados y tres goles en la temporada. El club Internacional de Porto Alegre rechazó la propuesta salarial presentada por el jugador.