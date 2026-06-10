Uno de los jugadores de Colo Colo se refirió a la nueva polémica que protagonizó el delantero argentino, que incluso tuvo que pedir disculpas públicas.

Este miércoles hubo conferencia de prensa en el Estadio Monumental, donde habló uno de los jugadores que se ganó el puesto de titular en Colo Colo, en que el tema del día fueron las disculpas públicas de Javier Correa.

El delantero argentino se dirió a los árbitros del fútbol chileno y especialmente a Nicolás Gamboa, a quien emplazó en duros términos el pasado domingo tras la derrota contra Huachipato en la Copa de la Liga.

Respecto a la reacción que tuvo el cordobés, esta jornada se desligó de aquello el defensa Jonathan Villagra, quien señaló que era una opinión personal de su compañero y que ya pasaron la página.

“Era la opinión de él, cada persona tiene diferentes opiniones a diferentes circunstancias, pero más allá de eso nosotros no nos involucramos más. El partido ya está, ya se jugó, perdimos, entonces ya no le hacemos más énfasis a lo que es el partido con Huachipato y dejamos el tema cerrado ahí”, comenzó diciendo.

“Esperemos que la situación esta de Javi pase, como ha pasado todas las otras veces, dio su opinión, cada persona tiene sus opiniones, eso es respetable. Ya eso se cerró, lo cerramos el otro día al tiro cuando terminó el partido y ahora el foco es el sábado contra Cobresal”, completó Villagra.

Jonathan Villagra en la conferencia de prensa de Colo Colo. (Foto: Captura)

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El formado en Unión Española también intentó desviar el foco hacia el próximo partido de Colo Colo contra Cobresal y toda la segunda rueda de la Liga de Primera, donde son los favoritos para ser campeones.

“Nuestro principal objetivo es el campeonato, así que ahora viene un partido duro que cierra el primer semestre, lo estamos trabajando de la mejor manera, para afrontarlo bien, llevarnos los tres puntos y tratar de estirar aún más la distancia con nuestro perseguidores”, indicó el zaguero de 25 años.

¿Cuándo es el partido de Colo Colo vs. Cobresal?

El partido entre Colo Colo y Cobresal será este sábado 13 de junio a las 17:30 horas en el Estadio Monumental, por la fecha 15 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis