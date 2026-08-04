Avisan que una oferta por Fernando Ortiz sería irrechazable para Colo Colo: “Un escalón abajo de Europa”

El buen momento de Fernando Ortiz en la banca de Colo Colo ya comienza a despertar interés en el extranjero. En las últimas horas surgió el rumor de que Tigres de México tendría al técnico argentino en su radar, lo que supondría un duro golpe para los albos.

En conversación con Bolavip Chile, el exentrenador albo y campeón con Colo Colo de la Copa Libertadores 1991, Ricardo Mariano Dabrowski, analizó el escenario del mercado y señaló que cualquier decisión dependerá de la dirigencia de Blanco y Negro, aunque recordó que el fútbol suele cambiar rápidamente según los resultados.

“Eso depende de la gente que está a cargo y que toma las decisiones. Ellos analizarán cuál es el deseo y lo que proyectan a futuro”. En esa línea, recordó el caso de Jorge Almirón para explicar lo cambiante que puede ser el escenario de un entrenador.

“Siempre en el fútbol pasa que los resultados son los que mandan. De repente ha pasado, y no hace mucho tiempo, que se le renovó el contrato a un entrenador y a los dos o tres meses ya estaban pidiendo que renunciara. A Almirón le pasó eso, entonces es muy relativo. Al final, quien toma las decisiones es quien tiene que definir si corresponde o no extender el contrato”, apuntó.

Finalmente, explicó por qué considera que una oferta desde Tigres tendría un enorme peso para cualquier entrenador que dirija en Sudamérica, destacando el poder económico del fútbol mexicano: “Económicamente, está un escalón por debajo de Europa. Sin embargo, constantemente se ven grandes contrataciones, lo que demuestra el enorme poder económico que tiene. Junto con Brasil, debe ser uno de los países donde el fútbol genera más dinero”, cerró.

Publicidad

En síntesis…