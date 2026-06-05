El campeón de la Copa Libertadores 1991 y mundialista en Francia 1998, se refirió al presente de Colo Colo y el futuro de la Selección Chilena.

Anoche hubo un gran reencuentro entre los históricos jugadores de Colo Colo que fueron campeones de la Copa Libertadores 1991, donde festejaron los 35 años de aquella hazaña junto a cerca de 500 socios del Club Social y Deportivo en el restaurante Los Buenos Muchachos.

Entre las sorpresas de la cena estuvo la presencia del exdefensa Javier Margas, quien volvió a sentir el calor del pueblo albo, donde también se refirió al presente del cuadro popular.

Ante la consulta de BOLAVIP, el mundialista en Francia 1998 destacó a Arturo Vidal y expresó su deseo para que Colo Colo pueda bajar la estrella 35 en la Liga de Primera 2026.

“Orgulloso de tener a Arturo, es un referente. Seguir en la misma posición y ojalá este año seamos campeones”, expresó Margas.

El presente de la Selección Chilena

También tuvo palabras para el momento de la Selección Chilena, que no ha podido clasificar a las tres últimas Copa del Mundo y ha iniciado un nuevo proceso con miras al Mundial 2030.

“Ha sido bastante complicado, ya es el tercer mundial que no vamos. Hay que seguir trabajando las divisiones inferiores, las sociedades anónimas que se preocupen más de los jugadores de las divisiones inferiores y es un proceso que se tiene que ir dando”, lanzó el ahora empresario hotelero.

Publicidad

En síntesis