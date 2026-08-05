El agente del técnico argentino se refirió a su futuro y el interés desde el extranjero que hizo poner en alerta a Colo Colo.

En los últimos días se encendieron las alertas en Colo Colo por un supuesto interés del Tigres de México en el entrenador Fernando Ortiz, quien está liderando una campaña extraordinaria con los albos.

Si bien el técnico argentino tiene contrato vigente con el Cacique hasta diciembre, el equipo mexicano lo habría sondeado luego de la salida de Guido Pizarro.

Cabe recordar que Ortiz venía justamente de dirigir en el fútbol mexicano entre 2022 y 2025, donde estuvo al mando del América, Monterrey y Santos Laguna.

Pero este miércoles salió a poner paños fríos el representante del DT, Gastón González, quien conversó con AS Chile y aseguró que el estratega continuará en Colo Colo al menos hasta fin de año.

“Fernando está muy contento en Colo Colo y totalmente enfocado en salir campeón. Hoy no existe otro objetivo y cualquier conversación sobre su futuro quedará para cuando finalice su contrato en diciembre de 2026”, indicó el agente.

Respecto al supuesto interés que está despertando el Tano Ortiz en el resto del continente, González comentó que es normal por la campaña que está realizando con los albos: “Es normal que, por la exposición de Colo Colo y la campaña que ha realizado el equipo, existan consultas desde México y otras ligas competitivas”.

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Aunque remarcó que su prioridad es Colo Colo y que por ahora no se moverá del Estadio Monumental: “Sin embargo, la respuesta de Fernando siempre ha sido la misma: su prioridad es Colo Colo y no analizará ninguna alternativa hasta terminar la temporada”.

¿Renovará contrato con Colo Colo?

Respecto a la posibilidad de renovar su contrato con Colo Colo, pues la dirigencia de Blanco y Negro iniciaría las negociaciones tras el cierre del mercado de invierno, el representante adelantó que están abiertos a conversar cuando el club quiera.

“Respecto a una eventual renovación, creemos que llegará el momento para conversar cuando el club lo estime conveniente. Hay una muy buena relación entre las partes y estaremos disponibles cuando Colo Colo decida iniciar ese diálogo”, completó González.

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Fernando Ortiz no se moverá del Estadio Monumental. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

En síntesis