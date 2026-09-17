Fernando Ortiz sorprende con claro mensaje al plantel de Colo Colo para este 18: “El que coma de más…”

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz dejó este contundente mensaje al plantel del 'Cacique' para este 18.

Colo Colo ha tenido una tremenda temporada dentro de este 2026, en donde gracias a su gran nivel futbolístico, hoy los ‘Albos’ están cada vez más cerca de un nuevo título en el fútbol chileno.

Ahora, el conjunto ‘Popular’ pondrá una pausa para lo que es su objetivo de conseguir el título en el torneo y se enfocará en lo que es su otro desafío en este 2026: la Copa Chile.

El conjunto de Fernando Ortiz se enfrentará en los octavos de final ante Audax Italiano, en donde el ‘Cacique’ espera poder avanzar a la próxima ronda del torneo.

Previo a esta llave, el entrenador de Colo Colo tomó una importante decisión, en la que el DT dio días libres a sus jugadores por estas Fiestas Patrias y volverá a los entrenamientos el domingo 20 de septiembre, dos días antes del primer partido ante los ‘Itálicos’.

Ortiz y su mensaje en Colo Colo | Foto: Photosport

Ortiz deja un firme mensaje a su plantel

Sobre lo que fue esta decisión, el entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz dejó un firme mensaje a su plantel para lo que serán estos días, en la que si bien dio días de descansos, espera que sus jugadores no se desbanden para que no les afecte en lo físico.

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“Feliz de volver a compartir la fiesta tan importante de un país, el que coma de más, tiene que saber que el día que regresemos tiene que pesar de una manera en la que se fue, los tengo ahí en fila”, declaró Ortiz hace unos días en conferencia de prensa.

De esta forma, en Colo Colo ahora aprovechan lo que son estos días de descanso, para luego volver a retomar sus trabajos en lo que será esta recta final de la temporada.