La Selección Chilena ya se prepara con todo para lo que será sus duelos amistosos en esta Fecha FIFA, en donde el equipo de Nicolás Córdova se enfrentará a Canadá, Estados Unidos y México.

Durante esta jornada, el futbolista nacional Agustín Arce conversó con los medios de comunicación y habló de lo que serán estos importantes compromisos, los que valora para poder preparse de la mejor forma pensando en los próximos objetivos de ‘La Roja’.

“Los partidos que se nos vienen son de mucha intensidad, nos van a servir para agarrar experiencia de cara a las Clasificatorias”, comenzó señalando Arce,

Agregando a esto, el volante de la Universidad de Chile reconoce que si bien estos apretones serán complejos desde lo futbolístico, avisa que el equipo de todos se prepara con todo para llegar de la mejor forma y sumar positivos resultados.

Arce se prepara con todo en La Roja | Foto: Photosport

“Esa intensidad, ese juego que tienen, sí o sí lo van a mostrar en estos amistosos. Vamos a tener que plantearnos de la mejor manera para llevarnos las victorias”, avisó.

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Arce y su agradecimiento a Córdova

Concluyendo, Arce tuvo palabras de agradecimiento para el actual entrenador de la Selección Chilena, Nicolás Córdova, a quien lo apunta como un gestor importante para lo que ha sido su crecimiento futbolístico en los últimos años y que gracias a su buen nivel, hoy puede decir presente en ‘La Roja’.

“Me ha aportado muchísimo en lo que es el juego. Cuando empezamos los microciclos, mi intensidad no era muy buena, pero con Córdova he mejorado bastante y creo que se ha notado. Estoy muy feliz por el trabajo que está haciendo”, cerró.