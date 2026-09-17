Carlos Caszely advierte sobre el futuro de Arturo Vidal en Colo Colo: “Los grandes…”

El ídolo albo fue consultado sobre la eventual renovación del mediocampista. Lo llamó a tomar su eventual retiro con calma.

Colo Colo tiene un misterio sobre la mesa: el futuro de Arturo Vidal. El volante de 39 años concluye su contrato al término de esta campaña y aún no hay negociaciones por su eventual continuidad.

¿El retiro es una opción? Carlos Caszely fue consultado sobre aquella idea por RedGol y dejó una potente respuesta. El campeón de América tiene que utilizar su sabiduría para tal determinación.

El legendario atacante le pasó la pelota al mítico mediocampista, que tendrá que sentarse a conversar con la cúpula de Blanco y Negro para dirimir qué pasará con su carrera.

“Te voy a decir algo que he repetido mil veces: los grandes jugadores tienen que saber retirarse ellos, nadie los puede retirar“, indicó sobre El King.

Cabe consignar que según ha trascendido, la directiva de Colo Colo pretende una disminución de sueldo para intentar llegar a acuerdo con su canterano. La reducción puede llegar, incluso, hasta el 50%.

Carlos Caszely se refirió al futuro de Arturo Vidal en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

Publicidad

Arturo Vidal lidera a Colo Colo

Durante esta temporada, el futbolista en cuestión ha disputado una totalidad de 31 encuentros. En dichos enfrentamientos, logró anotar cuatro goles y aportar con tres asistencias.

Ahora, Arturo Vidal prepara el compromiso entre Colo Colo y Audax Italiano por los octavos de final de Copa Chile. La ida está pactada para el martes 22 de septiembre, desde las 20:30 horas, en el Estadio Nacional.