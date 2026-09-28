El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz confirmó a su portero titular para el 'Cacique' ante Deportes Puerto Montt.

Colo Colo ya empieza a pensar en lo que será su duelo ante Deportes Puerto Montt en los cuartos de final de la Copa Chile, en donde los ‘Albos’ disputarán el primer duelo de la llave en el sur del país.

En esta jornada, el director técnico del ‘Cacique’, Fernando Ortiz conversó con los medios de comunicación y fue consultado sobre su portero titular en Colo Colo para este partido, en la que confirmó que Eduardo Villanueva mantendrá la titularidad.

“Cuando tengo alguna incertidumbre o la competencia ha sido muy buena durante la semana, no confirmó al arquero, pero el día de mañana va estar Eduardo (Villanueva) en el arco”, parte señalando Ortiz.

Agregando a esto, el ‘Tano’ confirma en que el joven guardameta tuvo una positiva actuación en la serie ante Audax Italiano, lo que le permite seguir firme en el arco de Colo Colo.

Villanueva seguirá en el arco de Colo Colo | Foto: Photosport

“Lo ha hecho bien y me gusta darle la confianza que se merece a un jugador que se ha ganado una posibilidad y lo ha aprovechado”, declaró.

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Ortiz anuncia el retorno de Maureira

Finalizando, Ortiz anunció también lo que será la vuelta a la convocatoria de Gabriel Maureira, quien dejó atrás sus problemas físicos y vuelve a ser opción para el arco de Colo Colo.

“Gabi (Maureira) estará citado, ellos serán los dos arqueros y las oportunidades se presentan y hay que aprovecharlas”, cerró.