Colo Colo ya conoce a su rival para los cuartos de final de la Copa Chile.

Colo Colo ya está instalado en los cuartos de final de la Copa Chile y todo esto tras lo que fue su victoria por 1-0 ante Audax Italiano en el duelo de vuelta de los octavos de final en esta competencia.

El solitario tanto de Gedeón Díaz le dio el pase a la próxima fase al conjunto que comanda Fernando Ortiz, quien tiene como un importante objetivo también buscar el título en esta Copa Chile.

Tras su clasificación a la ronda de los ocho mejores, el ‘Cacique’ esperaba por su rival para los cuartos de final, el que salía entre la llave de Ñublense de Chillán y Deportes Puerto Montt, el que se definió hace unos instantes.

Colo Colo ya conoce a su próximo rival en Copa Chile

Ortiz conoce a su nuevo rival con Colo Colo | Foto: Photosport

En esta jornada, se disputó el duelo de vuelta entre Ñublense de Chillán y Deportes Puerto Montt, en el que la escuadra de la Liga del Ascenso consiguió los boletos para la próxima ronda y se enfrentará a Colo Colo.

A pesar de caer en el duelo de vuelta por 2-1 ante los ‘Chillanejos’, Deportes Puerto Montt se metió a la ronda de cuartos de final, en la que avanzó con un global de 3-2.

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De esta forma, Colo Colo ya conoce a su rival para lo que será este duelo por los cuartos de final de la Copa Chile, en la que se espera que en las próximas horas se anuncie la programación para los duelos de ida y vuelta en esta llave.