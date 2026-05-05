Colo Colo consiguió un valioso triunfo este pasado fin de semana en lo que fue su duelo pendiente de la Liga de Primera, en donde los ‘Albos’ se impusieron por 3-1 ante Coquimbo Unido y llegaron al liderato de la tabla de posiciones.

A pesar del triunfo, en el ‘Cacique’ sigue quedando la sensación de que en lo futbolístico sigue faltando una mejor versión, la que llegando casi al cierre de la primera rueda, aún parece no conseguir.

Sobre esto, el ex futbolista Johnny Herrera se dio el espacio en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports para hablar del presente de Colo Colo, en la que hizo un llamado a trabajar de mejor forma en la zona defensiva para poder atacar.

“Hay que ver dónde hay que hacer movimientos, y para mí la parte más débil que ha tenido Colo Colo en este minuto es en los delanteros o la parte defensiva”, declaró Herrera.

Herrera y su palo a Vidal | Foto: Photosport

Herrera y su palazo a Vidal

Concluyendo, Herrera le dio un repaso a Arturo Vidal en Colo Colo, en la que indicó que siempre que el ‘King’ es reemplazado, el ‘Cacique’ logra mostrar una mejor versión futbolística e indica que el equipo de Ortiz se ve mejor con cuatro defensores.

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“Para mí en todos los cambios y siempre que ha salido Vidal el equipo se arregla. Tampoco hay que ser tan ciego para darse cuenta que Colo Colo está rindiendo mejor con cuatro en el fondo y no con tres“, finalizó.

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