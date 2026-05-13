“Eso está muy bueno”: Fernando Solabarrieta destaca potente decisión de Fernando Ortiz en Colo Colo

Fernando Solabarrieta entregó una reflexión sobre Colo Colo y una decisión clave del técnico Fernando Ortiz.

Colo Colo marcha como líder de la Liga de Primera 2026 y este miércoles 13 tendrá la gran oportunidad de clasificar a las semifinales de la Copa de la Liga 2026 si logra derrotar a Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

El director técnico Fernando Ortiz ha decidido recurrir a varios canteranos en medio de lesiones y rotaciones, entregándoles minutos importantes en el primer equipo.

De hecho, si se confirma la formación que trabaja el entrenador albo, el Cacique presentaría una delantera extremadamente joven frente a los Piratas: Yastin Cuevas tendría su primera titularidad con apenas 18 años, Francisco Marchant suma 19 y Leandro Hernández tiene 20.

Incluso, la citación también podría abrir la puerta para un debut muy especial. Franco Garrido, delantero de 17 años y nieto de Carlos Caszely, apareció entre los convocados tras la lesión de Maximiliano Romero y podría sumar sus primeros minutos en el profesionalismo.

Fernando Solabarrieta valora la apuesta de Fernando Ortiz por los juveniles

Precisamente sobre esta apuesta por los juveniles habló Fernando Solabarrieta, quien reconoció que, este aspecto que considera muy positivo en el trabajo del “Tano”.

“A mí no me gusta como juega Colo Colo, pero él (Fernando Ortiz) tiene un mérito de haber subido a muchos chicos, hacerlos jugar y darles confianza. Eso está muy bueno porque el principal problema del fútbol chileno es el paso del juvenil al primer equipo”, comentó el periodista en el programa Marca Personal de La Metro FM.

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A Fernando Ortiz no le tiembla la mano a la hora de confiar en los juveniles | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Las palabras de Solabarrieta llegan justo en un momento donde el conjunto Popular comienza a mostrar una camada joven que empieza a ganar protagonismo, algo que fue una deuda pendiente en los últimos años.

En resumen:

Fernando Solabarrieta analizó el presente de Colo Colo y destacó como un mérito del técnico Fernando Ortiz la promoción de jóvenes al primer equipo, pese a sus críticas al estilo de juego.

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