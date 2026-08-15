El expresidente de Colo Colo, Peter Dragicevic, responsable de la quiebra en 2002, relativizó el legado del DT croata en la historia alba.

La visita de Mirko Jozic a Colo Colo, programada para el mes de septiembre, promete ser uno de los momentos más emotivos en la temporada para los hinchas albos. El entrenador croata, artífice del equipo que conquistó la Copa Libertadores de 1991, regresará al Estadio Monumental para participar en una serie de actividades organizadas por el Club Social y Deportivo.

Sin embargo, no todos recibieron con el mismo entusiasmo el retorno del histórico entrenador. Peter Dragicevic, expresidente de Colo Colo y uno de los dirigentes más cuestionados en la historia del Cacique por la quiebra del 2002, se refirió en duros términos a la figura de Jozic y le bajó el perfil a su condición de ídolo albo.

Mirko Jozic tiene listo su viaje para volver a Chile.

“Para mí Mirko Jozic no es el ídolo, él es un trabajador que estuvo bajo la dependencia del club y fue Colo Colo el que le entregó todas las herramientas y toda la estructura para que se lograra lo que se logró”, señaló Dragicevic en el programa La Hora de Conversar.

El exdirigente profundizó en su postura y aseguró que el histórico título continental no fue mérito exclusivo del entrenador croata: “En esa estructura hay desde administrativos, médicos, los que arreglaban la cancha, todos los directores del club que se bancaron todo ese período donde se pusieron a disposición intereses particulares, e incluso plata para que esto terminara en un éxito”, agregó.

Pero Dragicevic fue todavía más categórico al referirse al vínculo entre Jozic y Colo Colo. “Mirko es un trabajador más… más que nosotros agradecer, él debería estar agradecido de la oportunidad que le dio Colo Colo de llevarlo a lo más alto”, sentenció.