Tensión en Colo Colo: trabajadores denuncian maltrato laboral y amenazan con paro

Una denuncia por maltratos laborales que afectan a un grupo de trabajadores dentro de Blanco y Negro mantiene en alerta a Colo Colo.

Mientras Colo Colo disfruta de uno de sus mejores momentos deportivos de los últimos años, con el primer equipo encaminado al título de la Liga de Primera, en el Estadio Monumental se vive una situación que genera preocupación fuera de la cancha. Una serie de testimonios de trabajadores de Blanco y Negro expone un complejo escenario laboral al interior de Pedrero.

Según dio a conocer Radio ADN, varios funcionarios, que por miedo a perder su puesto laboral, denunciaron que existen malos tratos por parte de la Gerencia de Administración y Finanzas de Blanco y Negro, sociedad anónima que administra a Colo Colo y que actualmente es comandada por Ricardo Lobos.

Un nuevo flanco de conflicto se le abre a Aníbal Mosa en Colo Colo (Photosport).

Cuadros nerviosos y sin pago de horas extras

De acuerdo con los testimonios, la situación estaría afectando especialmente a algunos trabajadores del club. Los funcionarios aseguran que existen mujeres que han presentado severos cuadros nerviosos debido a la manera en que se estarían gestionando las labores en Pedrero, generando un ambiente de tensión que contrasta con el gran presente que atraviesa el equipo dirigido por Fernando Ortiz.

A esto se suman otros cuestionamientos relacionados con las condiciones laborales. Los trabajadores denuncian extensas jornadas sin el correspondiente pago de horas extraordinarias, las que serían compensadas mediante días libres. También apuntan al término de los viáticos para aquellos funcionarios que deben realizar traslados fuera de Santiago por motivos laborales.

La molestia habría alcanzado tal nivel que incluso se evaluó la posibilidad de paralizar algunas actividades en el Estadio Monumental como medida de presión. Sin embargo, los propios trabajadores finalmente decidieron desistir de esa opción debido al compromiso que mantienen con la institución y con Colo Colo.

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Pese a ello, el conflicto no está cerrado. La inquietud permanece instalada entre los funcionarios y también dentro del sindicato de trabajadores del club, encabezado por José Luis Gatica, que sigue con atención la situación y las condiciones en que se están desarrollando las labores en las oficinas del Estadio Monumental.