El portero quien fuera seleccionado paraguayo podría llegar a Macul para pelear el puesto con Maureira.

El mercado de fichajes sigue moviéndose en Colo Colo y una de las posiciones que genera mayor urgencia es el arco. Con la intención clara de sumar competencia para Gabriel Maureira, el Cacique ha explorado distintas alternativas, aunque no todas han avanzado como se esperaba.

El principal apuntado era Santiago Mele, arquero del Monterrey y seleccionado uruguayo en el Mundial 2026. Sin embargo, la fuerte irrupción de Independiente en la negociación ha entrampado las conversaciones, obligando a Blanco y Negro a abrir el abanico de opciones.

En ese escenario apareció un nuevo nombre: Juan Espínola. Arquero paraguayo de 31 años, actualmente a préstamo en Barracas Central y cuyo pase pertenece a Newell’s Old Boys, fue ofrecido al cuadro albo y ya existen contactos preliminares.

¿Qué chances tiene Espínola de llegar a Colo Colo?

Desde su entorno reconocieron que “estamos en conversaciones, pero nada concreto”, lo que confirma que el interés es real, aunque aún sin una oferta formal sobre la mesa.

Espínola es el plan B para el arco colocolino. (Photo by Hernan Cortez/Getty Images)

Formado en Cerro Porteño de Presidente Franco, Espínola ha construido gran parte de su carrera en el fútbol argentino, con pasos por Nacional de Paraguay, Godoy Cruz, Olimpia, Belgrano y actualmente Barracas Central. Incluso, en 2025 llegó a Newell’s para reemplazar a Keylor Navas, lo que habla del cartel que ha logrado construir en la región.

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Los números de Espínola

En cuanto a su presente, ha disputado 11 partidos en la temporada 2026, recibiendo 11 goles y dejando su arco en cero en tres ocasiones. Si bien no ha sido titular indiscutido, sí ha tenido participación en torneos como el Apertura, Copa Argentina y Copa Sudamericana. En 2025, en tanto, sumó mayor continuidad con 26 encuentros disputados y 2.340 minutos en cancha.

Eso sí, cualquier negociación no será sencilla. Espínola tiene contrato con Newell’s hasta 2028 y está cedido en Barracas Central hasta diciembre de 2026, por lo que Colo Colo debería buscar una fórmula para interrumpir su préstamo y luego acordar una nueva cesión.

Por ahora, el nombre del paraguayo toma fuerza como alternativa, mientras en Macul siguen atentos a la definición del caso Mele. El arco albo sigue abierto y la búsqueda, lejos de cerrarse.