Por más increíble que parezca, una nube de humo tóxico proveniente desde los incendios forestales en Canadá mantienen en alerta a las autoridades de Estados Unidos de cara a la gran final.

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo se juega en la cancha. A pocos días del partido en el MetLife Stadium, un factor externo encendió las alarmas: la calidad del aire en Nueva Jersey, seriamente afectada por los incendios forestales en Canadá.

Una densa nube de humo ha cubierto la zona de Nueva York y sus alrededores, obligando a las autoridades a tomar medidas. El aire fue catalogado como “insalubre para grupos sensibles”, lo que abre un nuevo foco de preocupación en la previa del evento deportivo más importante del planeta.

Alerta sanitaria y advertencias de las autoridades

La situación no es menor. La gobernadora de Nueva Jersey, Mikey Sherrill, fue clara al referirse al tema: “Aliento a todos los residentes, especialmente a los miembros de grupos sensibles, a limitar las actividades al aire libre. Si sale, por favor manténgase hidratado y tome precauciones”, señaló a través de X.

El problema radica en el humo proveniente de los incendios en Canadá, que ha deteriorado la calidad del aire en toda la región. Según expertos, las zonas con mayor concentración pueden provocar problemas respiratorios, especialmente en personas con condiciones preexistentes.

Incluso, este escenario podría afectar la planificación de las selecciones, que tienen previsto entrenar en territorio estadounidense durante los días previos. Las prácticas al aire libre podrían verse condicionadas si no mejora la situación ambiental.

Publicidad

¿Riesgo para la final del Mundial 2026 entre Argentina vs. España?

Por ahora, el partido no corre peligro inmediato de suspensión, pero el contexto genera incertidumbre. Desde el ámbito meteorológico hay algo de optimismo:

“El sábado va a llover mucho, lo que debería disipar gran parte del humo (…) y el domingo un frente frío ayudaría a limpiar el aire restante”, explicó el especialista Alex DaSilva de AccuWeather.

Humo tóxico proveniente desde Canadá pone en riesgo la final.

Este cambio climático podría ser clave para garantizar condiciones adecuadas de cara al domingo 19 de julio, cuando Argentina y España disputen la final a las 15:00 horas de Chile.

Publicidad

Pese a todo, el ambiente en Nueva Jersey mezcla expectativa y tensión. Mientras las autoridades trabajan para monitorear la situación, también destacan la magnitud del evento: “Una de cada tres personas en el mundo verá esta final”, aseguró la propia Sherrill.