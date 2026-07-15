La Albiceleste se mete en su segunda final consecutiva. En semis dejó en el camino a Inglaterra, duelo siempre polémico que terminó con el mensaje que todos esperaban.

La clasificación de la Selección de Argentina a la final del Mundial 2026 tras vencer a Inglaterra no solo dejó repercusiones deportivas. En las últimas horas, surgió una alerta que podría complicar a la Albiceleste: una posible sanción de la FIFA por la exhibición de una bandera con contenido sensible tras el encuentro.

En la previa del partido, según información revelada por Clarín, existió preocupación por eventuales tensiones entre hinchas. Incluso se evaluó separar completamente a las parcialidades, algo que finalmente fue descartado por la FIFA debido a temas logísticos y comerciales, ya que las entradas ya estaban vendidas con ambas hinchadas mezcladas.

Como medida preventiva, se establecieron accesos diferenciados: los argentinos ingresaron por la Puerta 4 y los ingleses por la Puerta 3. Además, se advirtió que cualquier símbolo vinculado a “Malvinas” o “Falklands” podría ser retenido si era considerado un mensaje político o provocador.

Jugadores de Argentina mandan claro mensaje a Inglaterra. (Photo by Dan Mullan/Getty Images)

Aunque en las tribunas no se registraron incidentes ni manifestaciones de ese tipo, la situación cambió tras el pitazo final. Jugadores argentinos exhibieron una bandera sobre el césped, lo que encendió las alarmas considerando el reglamento del organismo rector del fútbol mundial.

Posible sanción de la FIFA: qué dice el reglamento y los antecedentes

La FIFA prohíbe expresamente la exhibición de mensajes políticos, ideológicos o religiosos en sus competiciones. Su Código Disciplinario establece que, ante este tipo de situaciones, el organismo puede abrir un expediente para analizar el contexto y determinar responsabilidades, tanto a nivel individual como federativo.

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En este escenario, la Asociación del Fútbol Argentino podría enfrentar multas económicas, que aparecen como la sanción más probable. Las suspensiones deportivas, en tanto, suelen reservarse para casos más graves o reincidentes, por lo que hoy se consideran poco probables.

El antecedente más cercano ocurrió en el Mundial de Rusia 2018, cuando los jugadores suizos Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri celebraron goles ante Serbia con un gesto vinculado a la bandera albanesa. Tras la denuncia de la federación serbia, la FIFA resolvió sancionarlos con multas de 10.000 francos suizos, descartando cualquier suspensión. Incluso el capitán Stephan Lichtsteiner fue castigado económicamente por sumarse al gesto.

Más recientemente, en este mismo Mundial, el técnico egipcio Hossam Hassan ingresó al campo con una bandera de Palestina tras una victoria clave. Pese a la fuerte repercusión internacional, hasta ahora no se han informado sanciones, lo que refuerza la tendencia del organismo a actuar con cautela en este tipo de episodios.

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Con la final a la vuelta de la esquina ante Selección de España, la incertidumbre está instalada. La FIFA aún no emite un pronunciamiento oficial, pero todo indica que, de abrirse un expediente, el caso podría resolverse con una sanción económica más que deportiva.