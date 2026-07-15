En Colo Colo todaviá no saben de incorporaciones para el segundo semestre, a la espera de novedades por el fichaje de Diego Valdés. Pero de todos modos el Cacique está siendo protagonista en este mercado de invierno.
Esto porque le ha estado buscando préstamos a algunos jugadores que no están en los planes del entrenador Fernando Ortiz, principalmente a dos jugadores que volvieron a mitad de año.
El primero es Manley Clerveaux, que terminó su préstamo anticipadamente con Deportes Puerto Montt en la Primera B y el martes fue oficializado en Provincial Osorno de la Segunda División.
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El otro jugador que manda a préstamo Colo Colo
El segundo es Javier Rojas, defensa de 20 años que había sido cedido a Deportes Concepción, pero sorpresivamente lo enviaron de regreso a Santiago terminada la primera rueda de la Liga de Primera.
Con el León de Collao disputó 15 partidos en el primer semestre, nueve en la Liga de Primera, cuatro en la Copa de la Liga y dos de la Copa Chile.
Ahora, el lateral izquierdo formado en Pedrero parte a otro equipo de Primera División, pues reforzará a Deportes Limache, tal como lo confirmó esta jornada la agencia AIM que lo representa.
Rojas parte cedido hasta fin de año para seguir sumando minutos lejos del Estadio Monumental. Consigmar que hasta el momento no ha hecho su debut oficial en el primer equipo albo.
Javier Rojas parte a préstamo a Deportes Limache.
En síntesis
- Manley Clerveaux fue oficializado en Provincial Osorno tras dejar Deportes Puerto Montt.
- Javier Rojas regresó a Colo Colo tras jugar 15 partidos por Deportes Concepción.
- Deportes Limache incorporó a préstamo al defensa Javier Rojas hasta fin de año.