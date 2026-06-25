Figura de Colo Colo deja un claro mensaje a la dirigencia por su futuro: “Me quiero quedar”

El jugador de Colo Colo que quiere mantenerse en el club y dejó este claro mensaje.

Colo Colo vive de un positivo presente dentro del fútbol chileno, en donde los dirigidos por Fernando Ortiz son los líderes por un amplio margen de diferencia del torneo nacional, el cuál buscarán abrochar de la forma más rápida posible en la segunda parte del año.

En las últimas horas, el delantero del ‘Cacique’ Maximiliano Romero conversó con la prensa en conferencia y habló sobre lo que ha sido su presente en Colo Colo en esta temporada y fue consultado sobre su situación a futuro, en la que expresó su deseo de continuar.

“Obviamente, obviamente uno se quiere quedar. Es un club hermoso para convivir y todo y obviamente, si me lo preguntas a mí, obviamente me quiero quedar”, parte señalando Romero.

Por otra parte, el atacante habló de lo que ha sido su rendimiento en el ‘Popular’ en la que indica que su lesión lo hizo decaer en lo que fue su rendimiento, pero ahora ya estando al 100%, espera poder volver a mostrar su mejor versión para ayudar al equipo.

“Por ahí con la lesión se me cayó un poco la ilusión, digamos, de poder seguir avanzando en lo personal, pero bueno, hoy Dios me está dando otra oportunidad de poder seguir”.

Romero quiere seguir en Colo Colo | Foto: Photosport

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“La lesión me hizo decaer bastante. Justo estaba Javi en ese momento, que cuando entró lo hizo más que bien. Y creo que se ganó el lugar, porque la lesión a mí me sacó un poquito de confianza y muchas cosas”, declaró.

Romero y su competencia con Correa

Finalmente, Romero habló de lo que ha sido la competencia junto a Javier Correa por el centro del ataque en Colo Colo, en la que sabe que es un duelo muy díficil, pero que entre ambos hay un buen trato, llevando así una disputa muy sana por el bien común que son los buenos resultados para su equipo.

“Esa competitividad que tenemos es linda, sana, los dos nos tratamos muy bien, nos llevamos muy bien, porque además tenemos amigos en común. y la verdad que nunca hicimos comentarios malos de uno a otro, así que nos llevamos muy bien en esa competitividad que tenemos”, concluyó.