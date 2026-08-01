¿Por qué se suspendió el Deportes Limache vs Ñublense y cuándo se jugará en la Liga de Primera?

El duelo entre Deportes Limache y Ñublense de Chillán fue suspendido por esta razón.

Deportes Limache y Ñublense de Chillán debían protagonizar en esta jornada el último duelo de la jornada sabatina dentro de la Liga de Primera en el Estadio Lucio Fariña de Quillota.

Ambos equipos se enfrentaban en un duelo importante para lo que son los puestos de competencias internacionales, pero este duelo en la última hora sufrió un importante inconveniente.

Un desperfecto eléctrico fue el que se vivió a minutos de iniciar este partido, el que dejó sin electricidad a todo el recinto quillotano y ante esto, desde la ANFP tomaron una importante decisión.

Ante esto, desde la ANFP tomaron la decisión de postergar este duelo entre Deportes Limache y Ñublense de Chillán, el que no se disputará este sábado 1 de agosto y se deberá reprogramar.

La falla eléctrica que hizo suspender este partido | Foto: Photosport

¿Cuándo se disputará el Deportes Limache vs Ñublense?

El duelo entre Deportes Limache y Ñublense de Chillán deberá ser reprogramado para una nueva fecha debido a los imperectos eléctricos, en la que no hay fecha por confirmar.

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¿Por qué se aplazó el partido entre Deportes Limache y Ñublense?

El duelo entre Deportes Limache y Ñublense de Chillán fue postergado por un recalentamiento de uno de los transformadores del recinto Lucio Fariña Fernández, el que dejó sin luz a todo el estadio.

Por esto, desde la ANFP tomaron la decisión de aplazar este duelo, en la que propusieron la idea para jugar el día domingo, pero no es posible, ya que Ñublense de Chillán tiene un duelo dentro de la Copa Chile a mitad de semana y por tema de tiempos, no alcanza.