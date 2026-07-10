Daniel Arrieta asegura que el primer refuerzo de Colo Colo está al caer: “Es real, hay tratativas”

El periodista y reportero que cubre al Cacique informa el estado de las negociaciones por un posible refuerzo de Colo Colo.

Colo Colo está en pleno descanso antes de volver a una mini pretemporada en Colombia, donde el cuadro albo buscará ponerse a tano pensando en el reinicio de la Liga de Primera ante Deportes Limache el viernes 24 de julio.

El Cacique mira de reojo el Mercado de Fichajes, donde hasta el momento no hay ninguna novedad en cuanto a refuerzos, pero sí en cuanto a tratativas según informó el periodista Daniel Arrieta en Pelota Parada de TNT Sports.

“Desde México llega la información que Santiago Mele podría ser una alternativa para salir, porque buscan reducir el presupuesto y ahí vamos a ver si se puede dar esta alternativa”, dijo sobre el portero del Monterrey.

¿Mele a Colo Colo? | Foto: Getty Images

En esa línea, Arrieta indica que la opción de que el arquero llegue a Colo Colo “Es real, hay tratativas. En las últimas horas ha aparecido la información que Independiente de Avellaneda estaría atentos a los siguientes pasos del arquero”.

“Por el momento, Colo Colo está insistiendo y esperando. Vamos a ver si este préstamo con opción de compra que pondría sobre la mesa es atractivo para el equipo mexicano”, complementó.

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¿Habrá reemplazo para Gabriel Maureira? Los próximos días serán claves para determinar si Colo Colo se queda con el portero uruguayo pensando en el segundo semestre o si mantiene a Gabriel Maureira firme en la titularidad.

En síntesis

Colo Colo jugará ante Deportes Limache por Primera División el viernes 24 de julio.

El club albo mantiene tratativas con Monterrey para fichar al portero Santiago Mele.

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